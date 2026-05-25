Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Club Brugge sloot het seizoen feestelijk af tegen KAA Gent, met veel aandacht voor het afscheid van Simon Mignolet. Toch zorgde de keeperssituatie ook op de slotspeeldag opnieuw voor interne spanningen bij blauw-zwart.

Afscheid van Mignolet overschaduwd

De galamatch tegen KAA Gent stond volledig in het teken van Simon Mignolet, die afscheid nam van Club Brugge na een indrukwekkende periode bij de landskampioen.

Toch draaide het na afloop niet alleen om het afscheid van de ervaren doelman. Volgens Het Laatste Nieuws was derde keeper Dani Van den Heuvel niet tevreden met de manier waarop de club omging met de vervanging van Mignolet tijdens de wedstrijd.

Club koos ervoor om jong talent Argus Vanden Driessche zijn debuut te gunnen als invaller. Die beslissing viel blijkbaar slecht bij Van den Heuvel, die daardoor zelfs op de tribune belandde.

Heel seizoen gedoe rond doelmannen

De discussie past binnen een seizoen waarin de keeperskwestie voortdurend voor gesprekstof zorgde bij Club Brugge. Al in de zomer ontstond ophef rond de beurtrol tussen de doelmannen.

Daarna kreeg Club ook af te rekenen met blessureproblemen bij zowel Simon Mignolet als doublure Nordin Jackers. Daardoor kwam Dani Van den Heuvel meerdere keren onverwacht in doel te staan.

Rond de jaarwisseling deed de Nederlander dat behoorlijk sterk. Ook later in het seizoen kreeg hij opnieuw kansen toen Jackers en Mignolet niet volledig fit waren.

Keuze voor jong talent veroorzaakt frustratie

Toch besliste Club Brugge uiteindelijk om Argus Vanden Driessche zijn officiële debuut te laten maken tijdens de afscheidswedstrijd van Mignolet.

De jonge doelman geldt als één van de grootste keeperstalenten binnen de club en maakte indruk bij Club NXT en in de Youth League. Voor blauw-zwart was de invalbeurt tegelijk een beloning én een signaal richting de toekomst.

Voor Dani Van den Heuvel kwam die beslissing echter hard aan. Hij zag zichzelf van de basiself naar de tribune verdwijnen, wat volgens verschillende berichten voor onrust zorgde binnen het Basecamp van Club Brugge.

Onzekere toekomst bij Club Brugge

De situatie toont opnieuw aan hoe onzeker de toekomst van de keeperskern momenteel is bij Club Brugge. Dani Van den Heuvel lijkt op weg naar een vertrek, aangezien zijn contract afloopt.

Ook rond Nordin Jackers blijven vragen bestaan. Club Brugge zoekt ondertussen naar een nieuwe eerste doelman voor volgend seizoen. Wat de exacte rol van Argus Vanden Driessche wordt, is voorlopig nog onduidelijk. Mogelijk schuift hij door naar de A-kern, maar een rol bij Club NXT behoort eveneens nog tot de opties.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

