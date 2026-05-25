Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Komende zondag strijden KAA Gent en KRC Genk om het laatste Europese ticket in België. Analist Marc Degryse twijfelt echter niet over wie met de beste papieren aan de aftrap verschijnt.

Laatste kans op Europees voetbal

KAA Gent en KRC Genk nemen het zondag tegen elkaar op in een barrageduel voor een plaats in de voorrondes van de Conference League. Gent eindigde als vijfde in de Champions’ Play-offs, terwijl Genk de Europe Play-offs won.

Toch stappen beide ploegen niet met hetzelfde vertrouwen richting die belangrijke wedstrijd. Vooral bij KAA Gent blijft de kritiek toenemen na een teleurstellende eindfase van het seizoen.

Snoeiharde analyse van Degryse

In Het Laatste Nieuws spaarde Marc Degryse de Buffalo’s allerminst. De voormalige Rode Duivel haalde scherp uit naar het spel van Gent en noemde de ploeg zelfs “een elftal zonder voetbal”.

“Vorig seizoen hebben ze tenminste nog één play-offwedstrijd kunnen winnen, dit seizoen nul”, klonk het hard. Degryse wees ook op de dramatische offensieve cijfers van de Gentenaars.

“Ze hebben dit seizoen vier doelpunten gemaakt in tien duels. Evenveel als vorig jaar. Moet ik nu lachen of huilen?” Volgens hem straalde zondagavond werkelijk niets af van de ploeg.

Genk volgens Degryse favoriet

Hoewel ook Genk geen perfect seizoen achter de rug heeft, ziet Degryse de Limburgers toch als duidelijke favoriet voor het barrageduel.

“Niet dat Genk met vlag en wimpel de Europe Play-offs domineerde”, gaf hij toe. De analist verwees daarbij naar het puntenverlies van Standard tegen Charleroi, waardoor Genk uiteindelijk nog de play-offs kon winnen.

Toch gelooft Degryse dat Genk over meer kwaliteiten beschikt dan Gent. Vooral het gebrek aan aanvallende slagkracht bij de Buffalo’s baart hem zorgen.

Grote vraag bij KAA Gent

Volgens Degryse ligt de druk nu vooral bij coach Rik De Mil. “Als je Rik De Mil bent, hoe begin je komende zondag in hemelsnaam aan die barragewedstrijd tegen Racing Genk?”, vroeg hij zich af.

De grootste bezorgdheid blijft volgens hem het gebrek aan doelpunten. “Want wie gaat een goal maken bij KAA Gent?”, besloot Degryse kritisch.

Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

