🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht
Thorgan Hazard speelt vandaag zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht. Union SG is daarin de tegenstander. Het werd een pijnlijke avond voor Hazard, die rood pakte voor een zware fout.
Anderlecht krijgt een duidelijke nederlaag aangesmeerd door Union. Een kwartier voor tijd staat het al 5-1.
Thorgan Hazard stond dan al niet meer op het veld. De voormalige Rode Duivel ging net na de rust zwaar door op Guillerme en werd met rood van het veld gestuurd. RSCA stond toen 4-0 in het krijt.
Zo wordt het een afscheid in mineur voor Hazard, die gelinkt wordt aan het Franse RC Lens. De aanvallende middenvelder was dit seizoen goed voor 15 goals en 11 assists in alle competities. Dat zijn geen onaardige statistieken, maar een echt onvergetelijke indruk liet hij niet in het Lotto Park.
Het avontuur van Thorgan Hazard bij Anderlecht zit erop. De flankaanvaller heeft een aflopend contract en dat wordt niet verlengd. De voorbije weken en maanden werd er veel gespeculeerd over zijn toekomst, maar nu is er eindelijk duidelijkheid.
Anderlecht maakte het grote nieuws bekend via zijn sociale media. "De lach van het Park. Merci pour tout, Toto, et bon vent", klinkt het bij paars-wit. De post wordt vergezeld door een hoop foto's van zijn tijd bij paars-wit. Hazard verlaat het Lotto Park dus na deze week. Donderdag speelt Anderlecht nog tegen STVV en zondag gaat het op bezoek bij Union SG. Dat worden zijn laatste wedstrijden bij de Brusselaars.
Hazard en Anderlecht vinden geen akkoord over nieuw contract
Er waren gesprekken over een nieuw contract, maar die draaiden uiteindelijk op niets uit. Het idee van Anderlecht was altijd om hem een contract van één seizoen te geven met optie op een extra jaar, terwijl Hazard zelf meteen een overeenkomst voor twee seizoenen wou. Daar knelde het schoentje en er werd geen oplossing voor gevonden. Behoudens een grote verrassing zal Hazard naar het Franse Lens trekken. Dat is ook de club waar hij als prof doorbrak. Het blijft enkel nog afwachten op de officiële bevestiging van dat nieuws.
Hazard kwam in september 2023 toe bij paars-wit, dat hem voor 4 miljoen euro overnam van Borussia Dortmund. In totaal speelde hij 96 wedstrijden voor de Brusselaars waarin hij goed was voor 21 doelpunten en 21 assists.
Voor Anderlecht betekent zijn vertrek opnieuw een stevig afscheid in een kern die komende zomer wellicht nog verder zal veranderen. Hazard zal bij het project van Lens ongetwijfeld meer zekerheid genieten. Bij paars-wit wordt intussen volop bekeken hoe die vrijgekomen ruimte in de kern en het loonbudget opnieuw ingevuld kan worden.
