Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

Anderlecht was in deze play-offs verwikkeld in een intense strijd om de vierde plaats. Vanavond deed het een uitstekende zaak. Dankzij Danylo Sikan klopte paars-wit STVV, zonder eigenlijk echt goed te spelen. Het verwerft zo meteen zekerheid over de vierde plek.

Anderlecht wilde koste wat het kost vierden worden. STVV moest dan het kind van de rekening worden vanavond, al had Wouter Vrancken vooraf duidelijk gemaakt niet uit te willen bollen. Het begin van beide teams was voorzichtig en werd getekend door het uitvallen van Camara. Sardella was zijn vervanger.

We kregen veel middenveldspel zonder echt uitgespeelde kansen, tot het plots 1-0 stond voor Anderlecht. Sikan was bij de pinken op een afgeblokt schot van Verscharen en klopte Lendfers een eerste keer. De VAR bekeek nog even de beelden, maar de voorsprong telde. Anderlecht bleef de ploeg met de meeste drang naar voren, onder meer via een bedrijvige Maamar, maar echt vloeiend was het niet in het spel.

STVV dreigde via Yamamoto en vooral Muja, maar die kreeg zijn hoofd niet vol tegen een voorzet van Sebaoui. STVV nam stilaan over en eiste de bal steeds meer op. Dat vertaalde zich in een nieuwe poging van Yamamoto en een schot uit een schuine hoek van Muja. Coosemans stond echter pal. Anderlecht moest wat wijken, maar sloeg plots opnieuw toe via Sikan. Die profiteerde van een hoekschop die bleef hangen: 2-0. Verschaeren dreigde daarna nog met een schot. We gingen rusten met een dubbele Brusselse voorsprong.







Na de pauze was daar meteen Anderlecht. Sikan trapte van heel ver en kopte vervolgens na een hoekschop op Lendfers. Daarna probeerde hij het ook met een afstandsschot, maar een hattrick bleef uit. STVV was niet top uit de kleedkamer gekomen, maar kreeg daarna een uitstekende kans via Mbe Soh. Die kopte echter net naast.

Anderlecht kwam daarna opnieuw goed weg toen Matsuzawa een voorzet verstuurde die op de paal viel. Sikan kreeg daarna zijn verdiende applauswissel en ook Huerta ging naar de kant. De afscheidnemende Hazard en Llansana kwamen erin. Diezelfde Hazard baande zich daarna goed een weg langs Vanwesemael, maar hij kon niet afwerken. Niet veel later mikte Verschaeren een schotje een meter naast.

Het zou Anderlecht zuur opbreken, want kort daarop fusilleerde Sissako Coosemans met een buffelstoot: 2-1. RSCA speelde met vuur en zag Goto niet veel later nipt over doel koppen. STVV had bloed geroken en duwde RSCA in het slot helemaal achteruit op zoek naar de gelijkmaker.

Het was echter Anderlecht dat nog eens de weg naar doel vond. Invaller Bertaccini begon op eigen helft aan een run en maakte het goed af: 3-1. Anderlecht verwerft zo zekerheid over de vierde plaats, omdat concurrenten KAA Gent en KV Mechelen gelijkspeelden.