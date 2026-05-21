Datum: 21/05/2026 20:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 9
Stadion: AFAS Stadion
Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
| 72 reacties
Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union
Foto: © photonews

Altijd toch speciaal als een ploeg kampioen kan worden. De titel is binnen voor Club Brugge na een spannende avond in Mechelen. Dat heeft het wel niet volledig zelf afgedwongen, het is mee te danken aan het puntenverlies van Union uit bij Gent.

Ivan Leko verantwoordde vorige week zijn keuze om Van den Heuvel te laten staan al door te zeggen dat hij het momentum wilde behouden. Het was dan ook totaal geen verrassing dat de Club-coach het vertrouwen behield in dezelfde elf voor de potentiële kampioenenmatch in Mechelen. Bij de thuisploeg waren er door blessures wel twee wijzigingen: De Wolf en Decoene namen de plekken van Miras en St. Jago in. 

Het ideale scenario voor Club Brugge bestond uit een vroege voorsprong en een licht afgeweken balletje van Forbs hobbelde na vijf minuten alvast over de doellijn. Vanaken stond echter buitenspel in de opbouw. Een gekruist schot van Vetlesen van in de zestien was het volgende gevaar. De reflex die vorige week in Anderlecht uitbleef, had de Wolf nu wél in huis. Dat zou niet voor het laatst zijn.

Tzolis breekt behoorlijk vroeg de ban

De volgende doelpoging kwam van Stankovic. De Serviër kreeg iets te veel ruimte, maar mikte centraal op de vuisten van De Wolf. Het leek echter onbegonnen werk voor Mechelen om tegen al dat aanvallend geweld van Club overeind te blijven. Een combinatie op de korte ruimte gevolgd door een loepzuivere plaatsbal van Tzolis was net voorbij het kwartier dan toch goed voor de 0-1.

Met de voorsprong op het bord toch wat gas terugnemen, dacht de leider. Dat leek te kunnen, want de thuisploeg raakte toch zelden met voldoende spelers aan de Brugse zestien om de bezoekers pijn te doen. Met de rust in zicht combineerde Club dan nog eens tot in de rechthoek van KVM. Vetlesen, het eindstation van de aanval, duwde naast. 

Door een eerste hoekschop te versieren kwam KV dan toch eens in de buurt van de gelijkmaker, met een deviatie aan de eerste paal. Van den Heuvel was alert. Dat was de Nederlander na rust iets minder op het schot van Van Brederode, die door Boersma knap in stelling werd gebracht, en zo stond het plots gelijk. Club had te veel met zijn geluk gespeeld, want kort voordien hield De Wolf met zijn been Forbs van de 0-2.

Doelpunt Tresoldi volstaat nipt voor titel

Uiteraard kon Malinwa zich niet permitteren om zichzelf in de voet te schieten. Halhal ging in de fout en zo kon Club naar hartelust counteren. Dat moet je de beste ploeg van het land niet geven: Tresoldi knalde de 1-2 binnen. Seys had vlak hiervoor handspel in de eigen zestien begaan, maar de bal kwam van zijn eigen lichaam: geen strafschop dus.

Tresoldi had zin in om er met het hoofd 1-3 van te maken. De Wolf stopte zijn kopbal. Marsa verhinderde Forbs om de marge te verdubbelen. Zo bleef het spannend en je weet hoe dat gaat met appels die uit de kast vallen. Van den Heuvel tikte een schot van Hammar over, maar ging niet vrijuit op de hieropvolgende corner. De 2-2 op naam van Van Brederode. Toch is Club kampioen: Union bleef bij Gent steken op 0-0.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

KV Mechelen KV Mechelen
De Wolf Ortwin 90' 6.9 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/37 (24.3%)
Meer statistieken
Decoene Massimo 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Halhal Redouane 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Marsa Jose 86' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Salifou Dikeni 68' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Servais Mathis 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Koudou Therence 79' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Mrabti Kerim   79' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Boersma Bouke 90' -
van Brederode Myron 90' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/31 (61.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Bank
Diouf Gora 4' 6.1  
Meer statistieken
Konaté Mory 11' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bafdili Bilal 0'  
Raman Benito 22' 6.6 -
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Van Ingelgom Tijn 0'  
Truyf Ian 0'  
Struyf Ian 0'  
Vanrafelghem Keano 0'  
Lenaerts Mauro 0'  
Antonio Bill 11' 6.6 -
Meer statistieken
 

Club Brugge Club Brugge
Seys Joaquin 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 56/61 (91.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/8 (100%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 79/84 (94%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Siquet Hugo   82' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 51/65 (78.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 34/42 (81%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 79' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 34/36 (94.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 51/59 (86.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Forbs Carlos 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/7 (28.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Tresoldi NicolòA 79' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Tzolis ChristosA 90' 8.6 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/36 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Bank
Sandra Cisse 11' 6.1 -
Meer statistieken
Meijer Bjorn 0'  
Onyedika Raphael 0'  
van den Heuvel Dani 0' 6.0  
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/24 (20.8%)
Meer statistieken
Vermant Romeo 11' 6.5 -
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Nilsson Gustaf 0'  
Jackers Nordin 0'  
Spileers Jorne   8' 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Audoor Lynnt 0'  
Sabbe Kyriani 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
Herbeleef KV Mechelen - Club Brugge
Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

21/05

Altijd toch speciaal als een ploeg kampioen kan worden. De titel is binnen voor Club Brugge na een spannende avond in Mechelen. Dat heeft het wel niet volledig zelf afgedwo...

Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge"

Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge"

21/05

Club Brugge heeft zich na een bijzonder spannende avond op het veld van KV Mechelen tot landskampioen gekroond. Blauw-zwart gaf tot twee keer toe een voorsprong weg en moes...

Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko

Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko

21/05

Voor Dévy Rigaux werd de twintigste landstitel een avond met dubbele emoties. Terwijl Club na een zenuwslopende ontknoping opnieuw kampioen speelde, beleefde de afscheidnem...

Leko wijst naar ontslag-gerucht uit eerste passage en viert nu met ... drie pintjes: "Vanaken is onze Modric"

Leko wijst naar ontslag-gerucht uit eerste passage en viert nu met ... drie pintjes: "Vanaken is onze Modric"

00:00

Ivan Leko heeft Club Brugge kampioen gemaakt. Hij heeft gedaan waarvoor hij naar Brugge werd gehaald als opvolger van Nicky Hayen, iets waar destijds wel wat controverse ov...

Vooraf

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

21/05

De aanvalsmachine van Club Brugge deed al 25 keer de netten trillen in de play-offs. Tzolis en Forbs groeiden naar hun topniveau en ook aanvoerder Vanaken staat altijd klaa...

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved