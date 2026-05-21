Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

Altijd toch speciaal als een ploeg kampioen kan worden. De titel is binnen voor Club Brugge na een spannende avond in Mechelen. Dat heeft het wel niet volledig zelf afgedwongen, het is mee te danken aan het puntenverlies van Union uit bij Gent.

Ivan Leko verantwoordde vorige week zijn keuze om Van den Heuvel te laten staan al door te zeggen dat hij het momentum wilde behouden. Het was dan ook totaal geen verrassing dat de Club-coach het vertrouwen behield in dezelfde elf voor de potentiële kampioenenmatch in Mechelen. Bij de thuisploeg waren er door blessures wel twee wijzigingen: De Wolf en Decoene namen de plekken van Miras en St. Jago in.

Het ideale scenario voor Club Brugge bestond uit een vroege voorsprong en een licht afgeweken balletje van Forbs hobbelde na vijf minuten alvast over de doellijn. Vanaken stond echter buitenspel in de opbouw. Een gekruist schot van Vetlesen van in de zestien was het volgende gevaar. De reflex die vorige week in Anderlecht uitbleef, had de Wolf nu wél in huis. Dat zou niet voor het laatst zijn.

Tzolis breekt behoorlijk vroeg de ban

De volgende doelpoging kwam van Stankovic. De Serviër kreeg iets te veel ruimte, maar mikte centraal op de vuisten van De Wolf. Het leek echter onbegonnen werk voor Mechelen om tegen al dat aanvallend geweld van Club overeind te blijven. Een combinatie op de korte ruimte gevolgd door een loepzuivere plaatsbal van Tzolis was net voorbij het kwartier dan toch goed voor de 0-1.

Met de voorsprong op het bord toch wat gas terugnemen, dacht de leider. Dat leek te kunnen, want de thuisploeg raakte toch zelden met voldoende spelers aan de Brugse zestien om de bezoekers pijn te doen. Met de rust in zicht combineerde Club dan nog eens tot in de rechthoek van KVM. Vetlesen, het eindstation van de aanval, duwde naast.





Door een eerste hoekschop te versieren kwam KV dan toch eens in de buurt van de gelijkmaker, met een deviatie aan de eerste paal. Van den Heuvel was alert. Dat was de Nederlander na rust iets minder op het schot van Van Brederode, die door Boersma knap in stelling werd gebracht, en zo stond het plots gelijk. Club had te veel met zijn geluk gespeeld, want kort voordien hield De Wolf met zijn been Forbs van de 0-2.

Doelpunt Tresoldi volstaat nipt voor titel

Uiteraard kon Malinwa zich niet permitteren om zichzelf in de voet te schieten. Halhal ging in de fout en zo kon Club naar hartelust counteren. Dat moet je de beste ploeg van het land niet geven: Tresoldi knalde de 1-2 binnen. Seys had vlak hiervoor handspel in de eigen zestien begaan, maar de bal kwam van zijn eigen lichaam: geen strafschop dus.

Tresoldi had zin in om er met het hoofd 1-3 van te maken. De Wolf stopte zijn kopbal. Marsa verhinderde Forbs om de marge te verdubbelen. Zo bleef het spannend en je weet hoe dat gaat met appels die uit de kast vallen. Van den Heuvel tikte een schot van Hammar over, maar ging niet vrijuit op de hieropvolgende corner. De 2-2 op naam van Van Brederode. Toch is Club kampioen: Union bleef bij Gent steken op 0-0.