Reactie Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge"

Johan Walckiers vanuit Mechelen
Club Brugge heeft zich na een bijzonder spannende avond op het veld van KV Mechelen tot landskampioen gekroond. Blauw-zwart gaf tot twee keer toe een voorsprong weg en moest uiteindelijk ook hopen dat Union punten zou laten liggen in Gent. 

Maar aan het einde van een zenuwslopende avond mocht voorzitter Bart Verhaeghe voor de zevende keer als voorzitter vieren. En dat deed zichtbaar veel met hem.

“Alle medewerkers van Club Brugge hebben dit samen bereikt”, reageerde Verhaeghe na afloop. “Niet alleen de sportieve staf, maar echt iedereen binnen de club. Ik ben daar ongelooflijk fier op. Als je ziet hoe zij dat vieren, daar word ik zelf warm en gelukkig van. Daarvoor doen we het.”

Hoewel het al de twintigste landstitel uit de clubgeschiedenis is en de zevende onder zijn voorzitterschap, blijft het volgens Verhaeghe even speciaal aanvoelen. “Dat het de zevende is, maakt eigenlijk niet uit. Elke titel blijft uniek. Ik heb enorm veel respect voor het professionele werk dat hier elke dag geleverd wordt, met passie, lef en durf.”

Het was atypisch Club Brugge

Toch werd het nog een bijzonder moeilijke avond voor blauw-zwart. Club leek lang op weg naar een relatief comfortabele zege, maar gaf de controle in de tweede helft volledig uit handen.

“Het was geen goede tweede helft”, gaf Verhaeghe toe. “We brachten niet het voetbal dat we de voorbije weken wel speelden. Dat had waarschijnlijk met de omstandigheden te maken. Het was atypisch Club Brugge.”

Vooral de manier waarop Club de tweede tegengoal slikte, stoorde hem zichtbaar. “Dat doelpunt had eigenlijk nooit mogen vallen. We hadden de wedstrijd beter moeten uitspelen of zelfs de derde goal moeten maken. In voetbal weet je dan dat er altijd gekke dingen kunnen gebeuren.”

Toen KV Mechelen opnieuw langszij kwam, moest Club plots naar Gent kijken. “Dan heb je het niet meer in eigen handen en moet je afwachten wat er elders gebeurt. Uiteindelijk zat het geluk aan onze kant. Dat we het vandaag kunnen vieren, maakt het natuurlijk extra mooi.”

Respect voor Union

Ondanks de titel had Verhaeghe ook veel lof voor Union, dat Club tot op de laatste speeldag onder druk zette. “Alle respect voor Union”, klonk het. “Dat is absoluut een topploeg. Ze hebben in de Champions League laten zien wat ze kunnen en ze brachten prachtig voetbal. Ze wonnen ook de beker. Wat zij dit seizoen gedaan hebben, verdient enorm veel respect.”

Hans Vanaken is de beste speler ooit bij Club

De voorzitter nam ook uitgebreid de tijd om Hans Vanaken te bewieroken. Volgens Verhaeghe hoort de middenvelder zelfs bovenaan in de geschiedenis van Club Brugge thuis. “Ik denk dat Hans Vanaken de beste voetballer is die ooit bij Club Brugge gespeeld heeft”, stelde hij zonder aarzelen. “Je mag generaties eigenlijk niet vergelijken, maar ik denk dat zelfs oudere generaties zullen begrijpen waarom ik dat zeg.”

Verhaeghe sprak vol bewondering over de impact van Vanaken. Hij kreeg er zelfs de tranen van in de ogen. “Wat Hans al jaren doet voor Club Brugge is magistrale klasse. Zulke spelers lopen niet veel rond op de Belgische velden. Daarom ben ik ook zo blij dat hij zijn contract verlengd heeft. Alleen maar respect.”

Tzolis ontplofte bij Club Brugge

Ook Christos Tzolis kreeg lof van zijn voorzitter. Verhaeghe noemde hem zelfs een voorbeeld van een speler die te vroeg naar Engeland trok. “Wij hadden Tzolis al heel lang op onze radar”, onthulde hij. “Maar hij ging toen naar Norwich. Uiteindelijk is hij via Duitsland toch bij ons terechtgekomen.”

Volgens Verhaeghe is de Griek volledig opengebloeid in Brugge. “Hij is hier echt ontploft. Vorig seizoen zagen we al veel potentieel, maar nu koppelt hij dat ook aan prijzen en prestaties. Vandaag was hij opnieuw één van de beste spelers op het veld.”

Toch beseft Club dat het moeilijk wordt om hem te houden. “Ik ben enorm fier op wat hij hier getoond heeft. Hij mag van mij zeker blijven”, glimlachte Verhaeghe. “Maar waarschijnlijk wordt dat heel moeilijk.”
 

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

