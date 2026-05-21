Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager én nieuwe coach

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Bij Eendracht Aalst gaat het plots snel. Het team promoveert van de Derde Amateurklasse naar de Tweede Amateurklasse, maar ondertussen zijn er ook een paar grote veranderingen op til bij de club. Zo komen er nieuwe sportieve bazen, zo blijkt.

"Jannes Tant (54) is de nieuwe hoofdcoach van Eendracht Aalst Lede. De West-Vlaming was het laatst actief bij Royal Knokke FC, waarmee hij zowel in 2024 als 2025 de beste Vlaamse amateurclub werd", aldus Eendracht Aalst Lede in een persbericht dat verspreid werd via onder meer de sociale media en Facebook.

"Eerder was Tant aan de slag bij onder meer Racing Gent, Hoek en de beloften van Club Brugge. Er werd een overeenkomst gesloten voor de volgende twee seizoenen. Welkom bij Den Iendracht en veel succes Jannes!", klinkt het hoopvol. Met Tant halen ze een coach in huis die het klappen van de zweep binnen de Amateurklassen zeer goed kent.

Coach Dave De Herdt trekt niet mee naar het hogere niveau met Eendracht Aalst Lede. De club maakte het nieuws officieel bekend en kiest dus voor een nieuwe sportieve koers. Niet alleen moet Aalst een nieuwe trainer vinden, de club moet vooral bewijzen dat het eindelijk een duurzaam project kan uitbouwen.

Met Yannick De Rouck stelde de club woensdag zijn nieuwe algemeen manager voor. De gewezen topspits van SK Terjoden-Welle, die overkomt van telecombedrijf Telenet, zal een voltijdse functie bekleden weet Het Nieuwsblad.

“Als kind heb ik altijd in de jeugd van Eendracht Aalst gevoetbald en ik ben ook nadien altijd fan gebleven. Ik werd gepolst door voorzitter Guy Valckenier en Jurgen Sonck van de sportieve cel. Ik was destijds aanvoerder van SK Terjoden-Welle, waar Guy voorzitter was, en we bouwden een goede band op."

"Jurgen Sonck kende ik via het bedrijfsleven en via zijn club Olympic Burst, waar ik nog als trainer en sportief manager actief was. Ik praatte evenwel ook met de andere ondersteuners van de club, want ik wou dat mijn aanstelling breedgedragen werd."

"Ik merkte een enorm enthousiasme bij alle ondersteuners en besloot de uitdaging aan te gaan. Voor alle duidelijkheid: ik besef dat dit geen nine-to-five-job is.", aldus De Rouck bij zijn aanstelling als nieuwe algemeen manager.

Er gaat werk gemaakt worden van de uitbouw van het vrouwenvoetbal, er wordt gewerkt aan een stadiondossier en er moet natuurlijk ook sportief doorgroei komen. Is de start van het nieuwe Eendracht Aalst Lede nu eindelijk echt begonnen? "Hier heerst een gezonde visie", besloot De Rouck nog hoopvol over wat er de komende jaren nog allemaal kan komen.

