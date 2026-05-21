Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

Giovanni Sartori trok zondag naar Club Brugge-Union SG om Joaquin Seys te bekijken, maar keerde mogelijk met een andere naam in zijn notitieboek terug. De technisch directeur van Bologna raakte namelijk gecharmeerd door Union-spits Kevin Rodriguez. (Lees meer)