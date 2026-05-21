Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

Club Brugge kan vanavond kampioen spelen, maar een officiële trofee volgt pas zondag. Toch maakt Brugge zich al op voor een mogelijk titelfeest, met supporterszones, een parade en festiviteiten in de binnenstad.

Geen beker vanavond

Club Brugge kan donderdagavond in Mechelen de titel veiligstellen, maar de kampioenentrofee zal nog niet meteen worden uitgereikt. De Pro League houdt de officiële ceremonie namelijk pas zondag, tijdens de laatste thuiswedstrijd tegen KAA Gent.

Mascotte Jup zal wel al met de beker langs enkele Brugse supporterscafés rijden, waarna kapitein Hans Vanaken de trofee symbolisch in ontvangst krijgt, zo laten diverse bronnen weten aan onze redactie.

Als Club donderdag nog geen zekerheid heeft over de titel, blijft Union mathematisch in de running. In dat geval voorziet de Pro League zondag opnieuw een helikopter om de beker tijdig op de juiste locatie te krijgen.

Supporters verzamelen aan Jan Breydel

Hoewel de wedstrijd in Mechelen wordt gespeeld, wordt vanavond ook aan het Jan Breydelstadion heel wat volk verwacht. Tussen de 3.000 en 4.000 supporters zullen de match volgen op een groot scherm op Parking Noord.

Vanaf 19 uur openen de deuren en kunnen fans genieten van catering en muziek. Ook de Club Shop blijft uitzonderlijk geopend voor supporters die zich nog extra in blauw-zwart willen hullen. Na afloop van de wedstrijd keert de spelersbus niet terug naar Brugge. Zij trekken meteen van Mechelen naar Westkapelle. Of de spelers daar nog een feestje vieren is niet duidelijk. De supportersavond aan het stadion eindigt daarom om 23.15 uur.



Groot feest op zondag en maandag

De echte festiviteiten zijn gepland voor zondag, wanneer Club Brugge thuis aantreedt tegen KAA Gent. Dan volgt ook de officiële bekeruitreiking. Daarnaast willen horeca-uitbaters op de Platse in Sint-Andries een feestzone organiseren waar supporters tot laat kunnen vieren.

De traditionele kampioenenparade staat gepland op pinkstermaandag 25 mei. Vanaf 17 uur wordt feest gevierd op de Brugse Markt, terwijl spelers en staf met een open bus via ’t Zand richting centrum trekken. Dj’s zorgen onderweg voor extra sfeer.