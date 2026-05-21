Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk

Na minder dan twaalf maanden zou Vincent Euvrard zijn contract bij Standard, dat loopt tot 30 juni 2027, al kunnen verlengen. Beide partijen willen samen verder, maar wachten wellicht tot na het seizoen om alle details af te ronden.

Vincent Euvrard kwam eind augustus binnen als vervanger van Mircea Rednic, na een teleurstellende seizoensstart. Sindsdien haalt hij op de bank van de Rouches gemiddeld 1,7 punten per wedstrijd, over 36 officiële duels.

Dat bilan is de voorbije weken aanzienlijk verbeterd. Matricule 16 is al vijf wedstrijden ongeslagen en verloor slechts drie van zijn laatste zeventien matchen. Aan de boorden van de Maas groeit steeds meer het gevoel dat Euvrard de juiste man is om Standard terug te brengen naar waar het thuishoort: bij de voortrekkers van de Belgische competitie én in Europa.

De voormalige trainer van Dender ligt nog tot 30 juni 2027 onder contract bij de club. Toch is er bij de sportieve leiding, en vooral bij Marc Wilmots, nu al de wil om zijn contract te verlengen. Zo wil Standard zijn toekomst theoretisch veiligstellen en hem zoveel mogelijk vertrouwen geven.

Vincent Euvrard sprak zich dinsdagavond na de zege van zijn spelers in ’t Kuipje kort uit over dat onderwerp op de persconferentie. Een voorstel tot contractverlenging zou wel degelijk op tafel komen, maar beide partijen zouden pas na het seizoen tot een akkoord willen komen.

“Het doet deugd wanneer je werk binnen de club en door de mensen met wie je dagelijks samenwerkt wordt gewaardeerd. Als je nog één jaar contract hebt en de club je nu al langer wil houden, is dat een goed teken. Het doet me plezier dat mijn werk gewaardeerd wordt, net zoals ik de mensen waardeer met wie ik samenwerk. Ik hou van deze club. Ik hield er van buitenaf al van, en nu nog meer.”





“Ik hoop dat die verlenging er komt, maar ik denk van wel, want de intentie is er aan beide kanten. Maar het belangrijkste is de match tegen Charleroi, en hopelijk komt er daarna nog een wedstrijd bij. Nadien zullen we de zaken rustig afronden”, besloot Euvrard, die tussen de lijnen door dus ook toegaf dat hij graag langer op Sclessin wil blijven.