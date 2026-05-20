Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

De spanning blijft hoog bij Anderlecht in aanloop naar het belangrijke duel tegen STVV. Sportief staat de vierde plaats op het spel, maar tegelijk hangt er nog steeds een zware nasleep boven het Lotto Park na de verloren bekerfinale en de daaropvolgende supportersprotesten.

Coach Jérémy Taravel sprak daar open over in zijn vooruitblik. Volgens Taravel is de spelersgroep zich intussen volledig bewust van het belang van de wedstrijd. “De spelers zijn er zich van bewust dat het cruciaal wordt voor de club en de supporters. We hebben veel gesproken, deze ochtend nog om hen het belang duidelijk te maken, en ze zijn zich daar nu bewust van", klonk het.

Anderlecht heeft fans nodig tegen STVV

De nederlaag in de bekerfinale blijft echter nazinderen binnen de club. Niet alleen bij de supporters, maar ook intern. “Die verloren bekerfinale heeft pijn gedaan bij de supporters, maar ook bij mij. Maar we hadden niet veel tijd om erbij stil te staan", gaf Taravel toe.

De relatie met de achterban is daarbij een belangrijk aandachtspunt geworden. De supportersgroepen lieten weten geen sfeer meer te maken, uit onvrede over het seizoen en het uitblijven van prijzen. Taravel begrijpt die reactie, maar benadrukt tegelijk hoe belangrijk hun steun blijft.

“Het is moeilijk om zonder hun steun die matchen thuis te spelen", zei de coach. “Ze waren ongelooflijk in de bekerfinale. Ik kan hun frustratie begrijpen na zoveel jaar zonder prijs. Het is een mengeling van begrip en frustratie, want we hebben hen nodig.”

Taravel aan laatste week als T1 bezig

De coach gaf ook aan dat de situatie niet zwart-wit is. Enerzijds is er begrip voor de emotie van de fans, anderzijds is er de realiteit van de sportieve druk. “Het wordt moeilijk zonder hen, zoals we zondag zagen. We hopen op hun steun, maar ze hebben natuurlijk de vrijheid om hun triestheid te laten zien", aldus Taravel.



Lees ook... Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht›

Binnen Anderlecht beseft men dat de komende match beslissend kan zijn voor het seizoen. De vierde plaats betekent niet alleen sportief prestige, maar ook een belangrijke basis voor de toekomst. Tegelijk lijkt Taravel zelf aan zijn laatste week als T1 bezig te zijn, in een periode waarin Antoine Sibierski volop de sportieve hertekening voorbereidt.