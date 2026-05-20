Analyse Hoe een zorgvuldig in elkaar gestoken plan van Inter plots héél positief gaat uitdraaien voor Club Brugge

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 6 reacties
Hoe een zorgvuldig in elkaar gestoken plan van Inter plots héél positief gaat uitdraaien voor Club Brugge
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De fans van Club Brugge dromen van een verlengd verblijf van Aleksandar Stankovic in het Jan Breydelstadion. Een constructie in het eigenbelang van Internazionale FC kan plots een héél leuke wending krijgen voor blauw-zwart.

Aleksandar Stankovic groeide de voorbije maanden uit tot één van de absolute sterkhouders van Club Brugge én smaakmakers van de Jupiler Pro League. We gingen er dan ook van uit dat de middenvelder deze zomer terug zou keren naar Milaan.

Internazionale FC heeft nog tot vijftien juni de tijd om de terugkoopclausule te lichten en Stankovic voor 23 miljoen euro terug te halen. Om het plaatje te schetsen: blauw-zwart betaalde afgelopen zomer net geen tien miljoen euro voor de 20-jarige Serviër. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde dan weer op 25 miljoen euro.

Internazionale FC gaat Aleksandar Stankovic (nog) niet terughalen

We schreven eerder al dat Inter die clausule niét zal lichten. Meer zelfs: de Italiaanse topclub was de voorbije maanden nooit van plan om Stankovic nu al terug te halen naar Milaan. Simpelweg omdat I Nerazzurri beseffen dat Stankovic zich in Het Venetië van het Noorden beter kan ontwikkelen.

Club Brugge is ondertussen een vaste waarde in de Champions League én Stankovic heeft er een vaste basisplaats. Vooral dat laatste - cruciaal in de ontwikkeling van een jonge speler - kan Inter hem in Milaan niet beloven. Bovendien is Stankovic nu al geen spek meer naar de bek van de andere geïnteresseerde clubs. Of beter gezegd: ze willen het gevraagde bedrag niet betalen.



Arsenal FC, Chelsea FC, Manchester United en Borussia Dortmund informeerden volgens de Engelse en Duitse media al naar de voorwaarden voor Stankovic. In 't kort: blauw-zwart wil meer dan vijftig miljoen euro indien een andere club dan Inter de sterkhouder komt ophalen. 

De reden hiervoor is simpel: Inter heeft recht op vijftig procent van de doorverkoopwaarde van Stankovic bij een transfer voor één juli 2027. De Italiaanse landskampioen heeft zich héél goed ingedekt. Eigenlijk kan geen enkele andere club de Serviër kapen. Of die club moet er héél véél voor betalen.

Een héél goede situatie voor Inter, Club Brugge én Aleksandar Stankovic

Het contract tussen Inter en Club Brugge is volledig in het eigenbelang van de Italianen opgesteld. De West-Vlamingen kunnen minstens één seizoen langer profiteren van Stankovic én passeren vroeg of laat sowieso langs de kassa. Niet onbelangrijk: ook de speler zelf wil héél graag langer in West-Vlaanderen blijven.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Inter Milaan
Aleksandar Stankovic

Meer nieuws

Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning

Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning

11:40
Verrassing van formaat bij Eendracht Aalst Lede: architect van het succes niet mee naar tweede nationale

Verrassing van formaat bij Eendracht Aalst Lede: architect van het succes niet mee naar tweede nationale

11:20
Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt"

Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt"

11:00
🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

09:30
2
Special effects? Hoe een onbekende Club-held mee aan de basis ligt van de titelkoers

Special effects? Hoe een onbekende Club-held mee aan de basis ligt van de titelkoers

10:30
Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer

Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer

10:00
7
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Touré

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Touré

08:30
Genk heeft lot niet meer in eigen handen: El Ouahdi spreekt klare taal

Genk heeft lot niet meer in eigen handen: El Ouahdi spreekt klare taal

09:00
1
'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder'

'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder'

08:30
4
Dan toch weer de terugkeer bij RSC Anderlecht?

Dan toch weer de terugkeer bij RSC Anderlecht?

07:20
1
22 jaar later is het eindelijk weer prijs in de Premier League en Evenepoel viert mee

22 jaar later is het eindelijk weer prijs in de Premier League en Evenepoel viert mee

08:00
2
Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge Analyse

Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge

20:40
Maakt Dani van den Heuvel kans als nummer 1 bij Club Brugge? Analisten én Leko spreken

Maakt Dani van den Heuvel kans als nummer 1 bij Club Brugge? Analisten én Leko spreken

18:20
6
Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden Analyse

Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden

23:00
4
KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

22:31
Marc Degryse keihard in zijn analyse over de 'officieuze' Belgische topclubs: "Anderlecht als schoolvoorbeeld en over Standard spreken we zelfs niet meer"

Marc Degryse keihard in zijn analyse over de 'officieuze' Belgische topclubs: "Anderlecht als schoolvoorbeeld en over Standard spreken we zelfs niet meer"

21:40
The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen

The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen

22:30
3
Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..."

Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..."

22:00
9
Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

21:00
8
Ajax legt de lat héél hoog in zoektocht naar nieuwe coach: 'Iconische Spaanse coach weigert, maar ook plan B is in La Liga aan de slag'

Ajax legt de lat héél hoog in zoektocht naar nieuwe coach: 'Iconische Spaanse coach weigert, maar ook plan B is in La Liga aan de slag'

21:20
Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven

Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven

19/05
9
OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging

OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging

20:20
1
'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar'

'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar'

19:40
4
RECONSTRUCTIE: 'Gheysens wou hem al langer buiten, maar dit concrete voorval in de kleedkamer deed Oosting uiteindelijk de das om'

RECONSTRUCTIE: 'Gheysens wou hem al langer buiten, maar dit concrete voorval in de kleedkamer deed Oosting uiteindelijk de das om'

20:00
1
Nu moét Lukaku zeker weg: 'Napoli hoest nog eens 44 miljoen euro op om aanvaller binnen te halen'

Nu moét Lukaku zeker weg: 'Napoli hoest nog eens 44 miljoen euro op om aanvaller binnen te halen'

19:20
Club Brugge mag voor het nieuwe stadion beginnen denken aan een Hans Vanaken-standbeeld Opinie

Club Brugge mag voor het nieuwe stadion beginnen denken aan een Hans Vanaken-standbeeld

14:40
3
Veelzijdigheid én een Europese finale; En nu van Club Brugge naar ... Standard?

Veelzijdigheid én een Europese finale; En nu van Club Brugge naar ... Standard?

17:20
2
Analisten in katzwijm voor topper Club Brugge - Union SG, Filip Joos zeer kritisch

Analisten in katzwijm voor topper Club Brugge - Union SG, Filip Joos zeer kritisch

16:30
1
'JPL-team wil concurrentie aangaan met Scandinavische en Italiaanse kapers voor Nederlandse goalgetter'

'JPL-team wil concurrentie aangaan met Scandinavische en Italiaanse kapers voor Nederlandse goalgetter'

19:00
Antwerp moet duidelijk communiceren: zeker volgend seizoen wordt een overgangsjaar Analyse

Antwerp moet duidelijk communiceren: zeker volgend seizoen wordt een overgangsjaar

18:40
1
Christian Burgess komt het uitleggen na uitspraken tegen STVV

Christian Burgess komt het uitleggen na uitspraken tegen STVV

17:00
37
Dender klopt zich op de borst voor cruciaal duel tegen Lommel: "We zijn een eersteklasser"

Dender klopt zich op de borst voor cruciaal duel tegen Lommel: "We zijn een eersteklasser"

18:00
🎥 WK-selectie zorgt voor ophef: Neymar kan tranen niet bedwingen

🎥 WK-selectie zorgt voor ophef: Neymar kan tranen niet bedwingen

17:40
Waarom STVV (en ook Union SG) supporteren voor Aston Villa in Europa League

Waarom STVV (en ook Union SG) supporteren voor Aston Villa in Europa League

16:00
1
Kapitaalsvernietiging KAA Gent? Recordtransfer (weggeplukt voor neus Club Brugge) mag ... verkassen

Kapitaalsvernietiging KAA Gent? Recordtransfer (weggeplukt voor neus Club Brugge) mag ... verkassen

15:00
9
'Na indrukwekkend seizoen: Duitse topclub wil kersvers Rode Duivel wegkapen voor neus Barcelona'

'Na indrukwekkend seizoen: Duitse topclub wil kersvers Rode Duivel wegkapen voor neus Barcelona'

15:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 37
Como Como 1-0 Parma Parma
AS Roma AS Roma 2-0 Lazio Lazio
Pisa Pisa 0-3 Napoli Napoli
Genoa Genoa 1-2 AC Milan AC Milan
Juventus Juventus 0-2 Fiorentina Fiorentina
Inter Milaan Inter Milaan 1-1 Hellas Verona Hellas Verona
Atalanta Atalanta 0-1 Bologna Bologna
Udinese Udinese 0-1 Cremonese Cremonese
Cagliari Cagliari 2-1 Torino Torino
Sassuolo Sassuolo 2-3 Lecce Lecce

Nieuwste reacties

Wesl Wesl over Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden Wesl Wesl over Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer FCBalto FCBalto over Hoe een zorgvuldig in elkaar gestoken plan van Inter plots héél positief gaat uitdraaien voor Club Brugge JaKu JaKu over Genk heeft lot niet meer in eigen handen: El Ouahdi spreekt klare taal JaKu JaKu over 'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder' Vital Verheyen Vital Verheyen over Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge Vital Verheyen Vital Verheyen over 'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge' Boskofabbe Boskofabbe over 🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel JaKu JaKu over Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda' LordJozef LordJozef over 'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved