Hoe een zorgvuldig in elkaar gestoken plan van Inter plots héél positief gaat uitdraaien voor Club Brugge

De fans van Club Brugge dromen van een verlengd verblijf van Aleksandar Stankovic in het Jan Breydelstadion. Een constructie in het eigenbelang van Internazionale FC kan plots een héél leuke wending krijgen voor blauw-zwart.

Aleksandar Stankovic groeide de voorbije maanden uit tot één van de absolute sterkhouders van Club Brugge én smaakmakers van de Jupiler Pro League. We gingen er dan ook van uit dat de middenvelder deze zomer terug zou keren naar Milaan.

Internazionale FC heeft nog tot vijftien juni de tijd om de terugkoopclausule te lichten en Stankovic voor 23 miljoen euro terug te halen. Om het plaatje te schetsen: blauw-zwart betaalde afgelopen zomer net geen tien miljoen euro voor de 20-jarige Serviër. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde dan weer op 25 miljoen euro.

Internazionale FC gaat Aleksandar Stankovic (nog) niet terughalen

We schreven eerder al dat Inter die clausule niét zal lichten. Meer zelfs: de Italiaanse topclub was de voorbije maanden nooit van plan om Stankovic nu al terug te halen naar Milaan. Simpelweg omdat I Nerazzurri beseffen dat Stankovic zich in Het Venetië van het Noorden beter kan ontwikkelen.

Club Brugge is ondertussen een vaste waarde in de Champions League én Stankovic heeft er een vaste basisplaats. Vooral dat laatste - cruciaal in de ontwikkeling van een jonge speler - kan Inter hem in Milaan niet beloven. Bovendien is Stankovic nu al geen spek meer naar de bek van de andere geïnteresseerde clubs. Of beter gezegd: ze willen het gevraagde bedrag niet betalen.







Arsenal FC, Chelsea FC, Manchester United en Borussia Dortmund informeerden volgens de Engelse en Duitse media al naar de voorwaarden voor Stankovic. In 't kort: blauw-zwart wil meer dan vijftig miljoen euro indien een andere club dan Inter de sterkhouder komt ophalen.

De reden hiervoor is simpel: Inter heeft recht op vijftig procent van de doorverkoopwaarde van Stankovic bij een transfer voor één juli 2027. De Italiaanse landskampioen heeft zich héél goed ingedekt. Eigenlijk kan geen enkele andere club de Serviër kapen. Of die club moet er héél véél voor betalen.

Een héél goede situatie voor Inter, Club Brugge én Aleksandar Stankovic

Het contract tussen Inter en Club Brugge is volledig in het eigenbelang van de Italianen opgesteld. De West-Vlamingen kunnen minstens één seizoen langer profiteren van Stankovic én passeren vroeg of laat sowieso langs de kassa. Niet onbelangrijk: ook de speler zelf wil héél graag langer in West-Vlaanderen blijven.