OFFICIEEL: Ex-Anderlecht-coach Edward Still keert terug naar de Jupiler Pro League

RAAL La Louvière heeft zijn nieuwe hoofdcoach beet. Edward Still werd officieel aangesteld als opvolger van clubicoon Frédéric Taquin en tekent een contract voor drie seizoenen bij de promovendus van vorig seizoen.

De naam van Still circuleerde al langer in La Louvière. Sinds het afscheid van Taquin, die na negen seizoenen een punt zette achter zijn verhaal bij de Wolven, gold de 35-jarige trainer als topkandidaat. Ondanks gesprekken met verschillende andere coaches bleef de directie overtuigd van het profiel van Still.

Al heel wat ervaring

Met die keuze haalt RAAL een trainer binnen met ervaring in zowel België als het buitenland. Still werkte eerder bij onder meer Sporting Charleroi, KAS Eupen, KV Kortrijk en het Franse RC Lens. Afgelopen seizoen was hij nog actief bij RSC Anderlecht en later ook bij Watford FC.

In La Louvière wacht hem meteen een stevige uitdaging. De promovendus wil zich absoluut handhaven op het hoogste niveau, maar beseft tegelijk dat dat geen eenvoudige opdracht wordt. Met twee rechtstreekse degradanten volgend seizoen dreigt de strijd om het behoud bijzonder hard te worden.

Still moet meewerken aan competitieve kern

De komende transferzomer wordt dan ook cruciaal voor de Henegouwers. Still moet samen met de clubleiding een competitieve kern samenstellen die niet alleen het behoud kan verzekeren, maar ook de basis kan leggen voor een stabiel verhaal in eerste klasse.

Opvallend: Still probeerde volgens verschillende bronnen voormalig speler en trainer Karim Belhocine mee te brengen als assistent-coach, maar de clubleiding verkoos om grotendeels verder te werken met de huidige staf. Daardoor lijkt een belangrijke rol weggelegd voor Clément Tainmont binnen het nieuwe technische team.



Lees ook... Zien we Sven Vandenbroeck volgend seizoen opnieuw in 1A? Hij staat op het lijstje van JPL-club›

De verwachtingen zijn groot in de Cité des Loups. Na de spectaculaire opmars van de club van amateurvoetbal naar de hoogste afdeling wil RAAL nu ook tonen dat het klaar is om zich definitief tussen het Belgische profvoetbal te nestelen. Voor Edward Still wordt het zonder twijfel één van de belangrijkste opdrachten uit zijn trainerscarrière.

