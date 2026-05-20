'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
RSC Anderlecht dreigt naast een veelbelovende middenvelder te grijpen. Terwijl paars-wit Alpha Touré al langer volgt, lijkt een Engelse club financieel sneller én slagkrachtiger te handelen.

Anderlecht speurt volop naar versterking op het middenveld en kwam daarbij uit bij Alpha Touré, een 20-jarige middenvelder van FC Metz. De jonge Senegalees geldt in Frankrijk als een speler met veel potentieel en staat al geruime tijd op de radar van verschillende Europese clubs.

Touré ligt nog tot juni 2028 onder contract bij Metz en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt momenteel een marktwaarde van ongeveer vijf miljoen euro. De middenvelder verzamelde bovendien al vijf caps voor Senegal U17 en maakte indruk met zijn fysieke présence en recuperatievermogen op het middenveld.

Voor Anderlecht paste hij perfect binnen het profiel van jonge, ontwikkelbare spelers met een mogelijke meerwaarde op sportief én financieel vlak.

West Ham zet beslissende stap

Toch lijkt paars-wit de strijd te verliezen van West Ham United. Volgens buitenlandse media heeft de Premier League-club ondertussen een princiepsakkoord bereikt met Touré. West Ham zou bovendien bereid zijn bijna zes miljoen pond neer te tellen om de transfer snel af te ronden.

De onderhandelingen tussen beide clubs zouden in een stroomversnelling zitten, waardoor de deal mogelijk al volgende week afgerond raakt. Opvallend: West Ham probeerde Touré ook in januari 2026 al binnen te halen met een bod van ongeveer zeven miljoen euro, maar dat voorstel werd toen nog geweigerd door Metz. Nu lijken de Engelsen echter door te drukken met een bod van meer dan 8 miljoen euro, iets waar Anderlecht financieel moeilijk tegenop kan.

Financiële kloof blijft groot

De mogelijke misgelopen transfer toont opnieuw het verschil in financiële slagkracht tussen Belgische clubs en ploegen uit de Premier League. Anderlecht blijft inzetten op jong talent, maar botst steeds vaker op kapitaalkrachtige concurrenten uit topcompetities.

Voor de Brusselaars wordt het daardoor steeds moeilijker om zulke dossiers succesvol af te ronden. Zeker nu de club zelf nog volop werkt aan een sportieve en financiële herstructurering, moeten keuzes zorgvuldiger gemaakt worden.

Alpha Touré lijkt daardoor opnieuw een voorbeeld te worden van een talentvolle speler die België links laat liggen voor het grote buitenlandse geld.

Strasbourg Strasbourg 5-4 Monaco Monaco
Nice Nice 0-0 Metz Metz
Lille OSC Lille OSC 0-2 Auxerre Auxerre
Nantes Nantes Geannuleerd Toulouse Toulouse
Stade Brestois Stade Brestois 1-1 Angers Angers
Lorient Lorient 0-2 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 0-4 RC Lens RC Lens
Marseille Marseille 3-1 Rennes Rennes
Paris FC Paris FC 2-1 PSG PSG

