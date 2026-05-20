22 jaar later is het eindelijk weer prijs in de Premier League en Evenepoel viert mee

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Na 22 lange jaren mag Arsenal zich opnieuw kampioen van Engeland noemen. Door het puntenverlies van Manchester City is de titel definitief binnen voor The Gunners, die een sterk seizoen eindelijk bekroond zien met vuurwerk.

Historische titel voor Arsenal

Voor Arsenal betekent deze landstitel bijzonder veel. De Londense club moest meer dan twee decennia wachten op een nieuwe triomf in de Premier League. De laatste titel dateerde van 2004, toen de legendarische ‘Invincibles’ ongeslagen kampioen werden onder leiding van Arsène Wenger.

Sindsdien kende Arsenal moeilijke jaren met sportieve teleurstellingen en gemiste kansen, maar dit seizoen viel alles eindelijk in de juiste plooi. De ploeg combineerde attractief voetbal met regelmaat en hield concurrenten als Manchester United en anderen achter zich in de titelstrijd.

Trossard geniet mee van de feestvreugde

Ook Leandro Trossard speelde zijn rol in het kampioenenverhaal. De Rode Duivel vierde uitbundig mee met zijn ploegmaats nadat de titel mathematisch binnen was. Voor Trossard is het zijn eerste landstitel in Engeland sinds zijn overstap naar Arsenal.

Niet alleen binnen de spelersgroep was de vreugde groot. Ook Remco Evenepoel liet van zich horen op sociale media. De wielrenner, die al jarenlang bekendstaat als een fervente Arsenal-supporter, deelde op zijn Instagramstories enthousiast een post over het kampioenschap van zijn favoriete club.

De connectie tussen Evenepoel en Arsenal is geen geheim. De olympische kampioen spreekt geregeld over zijn liefde voor de Londense club en volgt de prestaties van The Gunners op de voet.

Focus stilaan richting Champions League-finale

Toch lijkt er in Londen niet meteen sprake van dagenlange feestvieringen. Arsenal werkt zondag nog een competitiewedstrijd af op het veld van Crystal Palace maar vooral de finale van de UEFA Champions League staat met stip aangeduid.

Op 30 mei neemt Arsenal het daarin op tegen Paris Saint-Germain. De club wil het historische seizoen dus mogelijk nog afsluiten met een absolute hoofdprijs extra. Al wordt dat tegen de Parijzenaars zeker geen sinecure nadat ze in de halve finale al de maat namen van Bayern München.

