Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning

Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard heeft alle troeven in handen om de Europe Play-offs te winnen. Anderlecht moet dan weer alles op alles zetten om zijn vierde plaats vast te houden en zo een barrage te vermijden dat in een onvoorstelbaar gespannen sfeer zou worden gespeeld.

Het is intussen bijna 17 jaar geleden, haast dag op dag: op 21 en 24 mei 2009 speelden Standard en Sporting Anderlecht de laatste wedstrijden uit de geschiedenis van de Belgische competitie van vóór de Play-offs. Het ging om "testmatchen" onder hoogspanning, waarin de titel werd beslist in een heen-en-terugfinale: een typisch Belgische vreemde constructie die wellicht uniek zal blijven in de geschiedenis van ons voetbal.

Die dubbele confrontatie kwam er in een context van een tot het uiterste opgedreven rivaliteit tussen Rouches en Mauves. Een rivaliteit die enkele maanden later, in augustus 2009, een tragisch hoogtepunt zou kennen met het zware ongeval tussen Axel Witsel en Marcin Wasilewski.

Op weg naar de meest gespannen Clasico sinds de testmatchen?

De voorbije jaren is die spanning (en dat is misschien niet eens zo slecht) wat verwaterd: de woestijnjaren van beide clubs, de rivaliteit van Standard met Sporting Charleroi, de dominantie van Club Brugge en recenter de rivaliteit Union-Anderlecht: het zijn allemaal factoren die ervoor zorgden dat de Belgische Clasico wat minder lang op voorhand werd omcirkeld.

Natuurlijk waren er nog incidenten, en iedereen die ooit naar een Clasico in het stadion ging kan bevestigen dat de sfeer er nog altijd elektrisch is (behalve wanneer één van beide bezoekende supportersgroepen niet mag meereizen). Maar de razernij van de testmatchen lijkt ver weg.

Lees ook... Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

Op 30 mei kan zo'n duel er opnieuw komen. Waar de allerlaatste wedstrijd in het Belgische voetbal vóór de Play-offs een Clasico was, zou het Play-off-tijdperk wel eens kunnen eindigen... met een Clasico. Aan Standard-zijde rest enkel nog de klus afmaken: de Rouches zijn nog 90 minuten verwijderd van een ticket voor de Europese barrage tegen de 5e uit de Europe Play-offs. Ze tellen twee punten voorsprong op Genk en ontvangen een stuurloos Charleroi. In Sclessin ruikt het naar meer.

Blijft het Lotto Park stil voor een beslissende Clasico?

In Anderlecht hoopt men op alles wat men kan hopen om niet langs die barrage te moeten. Om meerdere redenen, met als meest voor de hand liggende natuurlijk dat paars-wit momenteel vierde staat en dus op koers ligt voor de Europese voorrondes. Dat is geen garantie op groepsfasevoetbal (denk aan vorige zomer...), maar het is op z'n minst een Europees ticket.

Met twee achtervolgers op twee punten zou het rampscenario zijn dat RSCA volledig door het ijs zakt, dat Mechelen en Gent nog één van hun laatste matchen winnen en dat paars-wit uiteindelijk zesde eindigt. Maar vijfde worden is een plausibel... en een beangstigend scenario voor de Anderlecht-leiding, zeker als Standard dan de aangeduide tegenstander is.

Want dan zou het Lotto Park in een bijna ongeziene staat van spanning verkeren. Het Europese ticket thuis verliezen (de club uit de Champions Play-offs ontvangt automatisch de tegenstander uit de Europe Play-offs) is al pijnlijk; maar de reactie van de ultras als dat tegen de historische rivaal gebeurt, belooft explosief te worden. Afhankelijk van het wedstrijdverloop valt het ergste te vrezen, en de politie-inzet zou ongetwijfeld ongezien zijn.

Daarnaast is het ook de vraag of de ultragroepen van RSC Anderlecht hun supportersstaking zouden aanhouden als Standard langskomt in een finale. In het communiqué van de Mauves Army en de South Leaders was sprake van stille tribunes in de drie laatste wedstrijden van het seizoen. Die eventuele vierde match, de Europese barrage, werd niet vermeld: het is moeilijk voor te stellen dat de supportersgroepen géén vuur zouden maken van de belangrijkste Clasico sinds de testmatchen van 2009.

Hoe dan ook is er natuurlijk maar één manier voor Anderlecht om al die theorieën tot luchtkastelen te herleiden zonder concrete gevolgen: donderdag winnen van Sint-Truiden en zo die vierde plaats veiligstellen. Makkelijker gezegd dan gedaan...

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard

Meer nieuws

Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

16:00
Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

14:41
Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

16:20
OFFICIEEL: Antwerp bevestigt: Vincent Janssen verlaat de Bosuil en vervanger is niet meer haalbaar

OFFICIEEL: Antwerp bevestigt: Vincent Janssen verlaat de Bosuil en vervanger is niet meer haalbaar

15:43
3
Dan toch weer de terugkeer bij RSC Anderlecht?

Dan toch weer de terugkeer bij RSC Anderlecht?

07:20
1
OFFICIEEL: Ex-Anderlecht-coach Edward Still keert terug naar de Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Ex-Anderlecht-coach Edward Still keert terug naar de Jupiler Pro League

13:50
6
Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

15:20
Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt"

Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt"

11:00
Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

15:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Touré

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Touré

08:30
Rik De Mil komt terug op Kanga-incident: Gent-spits werd op het matje geroepen (maar trainer begrijpt het ook)

Rik De Mil komt terug op Kanga-incident: Gent-spits werd op het matje geroepen (maar trainer begrijpt het ook)

14:20
1
STVV kijkt vanavond in spanning mee: Kanaries kunnen gouden cadeau krijgen

STVV kijkt vanavond in spanning mee: Kanaries kunnen gouden cadeau krijgen

13:00
3
'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder'

'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder'

08:30
5
Zien we Sven Vandenbroeck volgend seizoen opnieuw in 1A? Hij staat op het lijstje van JPL-club

Zien we Sven Vandenbroeck volgend seizoen opnieuw in 1A? Hij staat op het lijstje van JPL-club

11:57
Kompany heeft grote zak geld nodig om te gaan shoppen bij ex-club Manchester City

Kompany heeft grote zak geld nodig om te gaan shoppen bij ex-club Manchester City

13:30
1
🎥 "Ongeloof in de ogen van Clubspelers": Karl Vannieuwkerke geniet met volle teugen

🎥 "Ongeloof in de ogen van Clubspelers": Karl Vannieuwkerke geniet met volle teugen

12:30
6
Verrassing van formaat bij Eendracht Aalst Lede: architect van het succes niet mee naar tweede nationale

Verrassing van formaat bij Eendracht Aalst Lede: architect van het succes niet mee naar tweede nationale

11:20
1
Special effects? Hoe een onbekende Club-held mee aan de basis ligt van de titelkoers

Special effects? Hoe een onbekende Club-held mee aan de basis ligt van de titelkoers

10:30
Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer

Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer

10:00
17
🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

09:30
4
Genk heeft lot niet meer in eigen handen: El Ouahdi spreekt klare taal

Genk heeft lot niet meer in eigen handen: El Ouahdi spreekt klare taal

09:00
1
KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

22:31
Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

21:00
8
22 jaar later is het eindelijk weer prijs in de Premier League en Evenepoel viert mee

22 jaar later is het eindelijk weer prijs in de Premier League en Evenepoel viert mee

08:00
3
Marc Degryse keihard in zijn analyse over de 'officieuze' Belgische topclubs: "Anderlecht als schoolvoorbeeld en over Standard spreken we zelfs niet meer"

Marc Degryse keihard in zijn analyse over de 'officieuze' Belgische topclubs: "Anderlecht als schoolvoorbeeld en over Standard spreken we zelfs niet meer"

21:40
Hoe een zorgvuldig in elkaar gestoken plan van Inter plots héél positief gaat uitdraaien voor Club Brugge Analyse

Hoe een zorgvuldig in elkaar gestoken plan van Inter plots héél positief gaat uitdraaien voor Club Brugge

07:00
6
Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden Analyse

Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden

23:00
6
Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..."

Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..."

22:00
13
The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen

The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen

22:30
5
'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar'

'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar'

19:40
9
Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge Analyse

Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge

20:40
Ajax legt de lat héél hoog in zoektocht naar nieuwe coach: 'Iconische Spaanse coach weigert, maar ook plan B is in La Liga aan de slag'

Ajax legt de lat héél hoog in zoektocht naar nieuwe coach: 'Iconische Spaanse coach weigert, maar ook plan B is in La Liga aan de slag'

21:20
RECONSTRUCTIE: 'Gheysens wou hem al langer buiten, maar dit concrete voorval in de kleedkamer deed Oosting uiteindelijk de das om'

RECONSTRUCTIE: 'Gheysens wou hem al langer buiten, maar dit concrete voorval in de kleedkamer deed Oosting uiteindelijk de das om'

20:00
2
Smaakmaker van Westerlo geniet tijdens de play-offs: "Leuk om zelf eens in de kijker te lopen"

Smaakmaker van Westerlo geniet tijdens de play-offs: "Leuk om zelf eens in de kijker te lopen"

19/05
OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging

OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging

20:20
1
Christian Burgess komt het uitleggen na uitspraken tegen STVV

Christian Burgess komt het uitleggen na uitspraken tegen STVV

17:00
37

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 21/05 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 21/05 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 21/05 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

franchi franchi over Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK franchi franchi over Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel Eldonte Eldonte over 🎥 "Ongeloof in de ogen van Clubspelers": Karl Vannieuwkerke geniet met volle teugen Swakke25 Swakke25 over OFFICIEEL: Antwerp bevestigt: Vincent Janssen verlaat de Bosuil en vervanger is niet meer haalbaar franchi franchi over Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt' Alex Del Piero Alex Del Piero over Kompany heeft grote zak geld nodig om te gaan shoppen bij ex-club Manchester City franchi franchi over "Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union Sedona Sedona over Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..." franchi franchi over Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen franchi franchi over Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved