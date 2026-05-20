Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning

Standard heeft alle troeven in handen om de Europe Play-offs te winnen. Anderlecht moet dan weer alles op alles zetten om zijn vierde plaats vast te houden en zo een barrage te vermijden dat in een onvoorstelbaar gespannen sfeer zou worden gespeeld.

Het is intussen bijna 17 jaar geleden, haast dag op dag: op 21 en 24 mei 2009 speelden Standard en Sporting Anderlecht de laatste wedstrijden uit de geschiedenis van de Belgische competitie van vóór de Play-offs. Het ging om "testmatchen" onder hoogspanning, waarin de titel werd beslist in een heen-en-terugfinale: een typisch Belgische vreemde constructie die wellicht uniek zal blijven in de geschiedenis van ons voetbal.

Die dubbele confrontatie kwam er in een context van een tot het uiterste opgedreven rivaliteit tussen Rouches en Mauves. Een rivaliteit die enkele maanden later, in augustus 2009, een tragisch hoogtepunt zou kennen met het zware ongeval tussen Axel Witsel en Marcin Wasilewski.

Op weg naar de meest gespannen Clasico sinds de testmatchen?

De voorbije jaren is die spanning (en dat is misschien niet eens zo slecht) wat verwaterd: de woestijnjaren van beide clubs, de rivaliteit van Standard met Sporting Charleroi, de dominantie van Club Brugge en recenter de rivaliteit Union-Anderlecht: het zijn allemaal factoren die ervoor zorgden dat de Belgische Clasico wat minder lang op voorhand werd omcirkeld.

Natuurlijk waren er nog incidenten, en iedereen die ooit naar een Clasico in het stadion ging kan bevestigen dat de sfeer er nog altijd elektrisch is (behalve wanneer één van beide bezoekende supportersgroepen niet mag meereizen). Maar de razernij van de testmatchen lijkt ver weg.



Op 30 mei kan zo'n duel er opnieuw komen. Waar de allerlaatste wedstrijd in het Belgische voetbal vóór de Play-offs een Clasico was, zou het Play-off-tijdperk wel eens kunnen eindigen... met een Clasico. Aan Standard-zijde rest enkel nog de klus afmaken: de Rouches zijn nog 90 minuten verwijderd van een ticket voor de Europese barrage tegen de 5e uit de Europe Play-offs. Ze tellen twee punten voorsprong op Genk en ontvangen een stuurloos Charleroi. In Sclessin ruikt het naar meer.

Blijft het Lotto Park stil voor een beslissende Clasico?

In Anderlecht hoopt men op alles wat men kan hopen om niet langs die barrage te moeten. Om meerdere redenen, met als meest voor de hand liggende natuurlijk dat paars-wit momenteel vierde staat en dus op koers ligt voor de Europese voorrondes. Dat is geen garantie op groepsfasevoetbal (denk aan vorige zomer...), maar het is op z'n minst een Europees ticket.

Met twee achtervolgers op twee punten zou het rampscenario zijn dat RSCA volledig door het ijs zakt, dat Mechelen en Gent nog één van hun laatste matchen winnen en dat paars-wit uiteindelijk zesde eindigt. Maar vijfde worden is een plausibel... en een beangstigend scenario voor de Anderlecht-leiding, zeker als Standard dan de aangeduide tegenstander is.

Want dan zou het Lotto Park in een bijna ongeziene staat van spanning verkeren. Het Europese ticket thuis verliezen (de club uit de Champions Play-offs ontvangt automatisch de tegenstander uit de Europe Play-offs) is al pijnlijk; maar de reactie van de ultras als dat tegen de historische rivaal gebeurt, belooft explosief te worden. Afhankelijk van het wedstrijdverloop valt het ergste te vrezen, en de politie-inzet zou ongetwijfeld ongezien zijn.

Daarnaast is het ook de vraag of de ultragroepen van RSC Anderlecht hun supportersstaking zouden aanhouden als Standard langskomt in een finale. In het communiqué van de Mauves Army en de South Leaders was sprake van stille tribunes in de drie laatste wedstrijden van het seizoen. Die eventuele vierde match, de Europese barrage, werd niet vermeld: het is moeilijk voor te stellen dat de supportersgroepen géén vuur zouden maken van de belangrijkste Clasico sinds de testmatchen van 2009.

Hoe dan ook is er natuurlijk maar één manier voor Anderlecht om al die theorieën tot luchtkastelen te herleiden zonder concrete gevolgen: donderdag winnen van Sint-Truiden en zo die vierde plaats veiligstellen. Makkelijker gezegd dan gedaan...