Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 2 reacties
Club Brugge leeft duidelijk toe naar een mogelijk beslissende titelweek. Met een sfeervolle video na de 5-0-zege tegen Union SG zetten blauw-zwart én de fans zichzelf helemaal op scherp voor de clash tegen KV Mechelen.

Club Brugge wakkert titelkoorts aan

Club Brugge pakte afgelopen zondag stevig uit tegen Union SG met een indrukwekkende 5-0-overwinning. Dinsdagavond gooide de landskampioen-in-wording nog wat extra olie op het vuur via een opvallende video op YouTube.

In de beelden komen de hoogtepunten van de galawedstrijd uitgebreid aan bod, met veel aandacht voor de sfeer in Jan Breydel en de dominante prestatie van blauw-zwart. De titel van de video spreekt boekdelen: “We all agree, Hans Vanaken is magic!”

De captain van Club Brugge was opnieuw een van de uitblinkers en groeide de voorbije weken meer dan ooit uit tot het symbool van de Brugse titelambities. De video werd dan ook massaal gedeeld door supporters op sociale media.

Ook de spelers lijken volledig klaar voor de ontknoping van de titelstrijd. Een overwinning donderdagavond op bezoek bij KV Mechelen kan Club al heel dicht bij de landstitel brengen.

Nog twee kansen op de titel

Lukt het Club Brugge niet om donderdag al mathematisch zekerheid af te dwingen, dan volgt zondag nog een ultieme kans in eigen huis tegen KAA Gent. In Jan Breydel wordt hoe dan ook een kolkende sfeer verwacht.

Ondertussen raakt ook meer bekend over de plannen naast het veld. Volgens Het Laatste Nieuws zal de spelersbus na de wedstrijd tegen KV Mechelen niet langs het Jan Breydelstadion passeren, ondanks het feit dat daar duizenden supporters worden verwacht om de match op groot scherm te volgen.

De reden daarvoor is volgens de krant vooral praktisch. Door het late aanvangsuur op een weekavond moet de spelersgroep na afloop nog een flinke verplaatsing afwerken. Club wil vermijden dat de terugkeer midden in de nacht volledig uitloopt.

Dat nieuws zorgde online wel voor gemengde reacties bij de supporters, die hoopten de spelers bij een eventuele titel meteen te kunnen ontvangen in Brugge.

Feest in Knokke-Heist?

Mocht Club Brugge donderdagavond effectief kampioen spelen, dan lijkt een spontaan feest elders waarschijnlijker. De groep trekt sowieso richting het basecamp in Knokke-Heist om daar de titel te vieren.

Een officieel groot volksfeest staat sowieso al gepland. Zondag volgt nog de laatste competitiewedstrijd tegen KAA Gent, terwijl een dag later de traditionele titelviering op de Markt van Brugge voorzien is.

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 21/05 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 21/05 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 21/05 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

