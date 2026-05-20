🎥 "Ongeloof in de ogen van Clubspelers": Karl Vannieuwkerke geniet met volle teugen

Union SG ging zwaar onderuit op bezoek bij Club Brugge (5-0), maar toch bleef vooral één moment hangen: de fenomenale, maar afgekeurde wereldgoal van Kevin Mac Allister. Karl Vannieuwkerke zag er pure voetbalpoëzie in.

Vernedering met een moment van magie

De avond in Brugge draaide aanvankelijk uit op een complete vernedering voor Union SG. Club Brugge walste met 5-0 over de Brusselaars heen, maar zelfs bij die zware nederlaag wist Kevin Mac Allister het publiek even met verstomming te slaan.

Na een hoge voorzet van Anouar El Hadj leek het gevaar geweken, tot de Argentijnse verdediger plots acrobatisch uithaalde. De verbazing was groot bij de spelers van Club Brugge, die het doelpunt amper konden geloven. Karl Vannieuwkerke omschreef het moment lyrisch in Krant van West-Vlaanderen: “Je zag ongeloof in de ogen van de Club Brugge-spelers. We waren getuige van het moment van verbijstering waarin rivaliteit verdwijnt en alleen bewondering overblijft.”

VAR haalt meesterwerk onderuit

Lang kon Union echter niet genieten van het magistrale doelpunt. De VAR kwam tussenbeide en keurde de treffer af wegens buitenspel in de aanloop naar de actie.

Vannieuwkerke spaarde zijn woorden niet voor de koude logica van het systeem. “Alsof poëzie buitenspel kan staan”, schreef hij scherp. Volgens hem paste VAR-official Bert Put correct de regels toe, maar miste hij tegelijk een unieke kans om boven het protocol uit te stijgen.

De commentator ging zelfs nog een stap verder door te stellen dat de scheidsrechter had kunnen uitgroeien tot een echte ‘cultref’. “Bij voetballers en supporters zou hij als cultref met een groot hart voor het spel hebben verder geleefd”, klonk het.





Hoop op een WK-ticket

Ondanks de afkeuring blijft het doelpunt nazinderen. Voor Vannieuwkerke toont de actie vooral het karakter en de creativiteit van Mac Allister. Dat de verdediger bij een 4-0-achterstand nog zo’n poging onderneemt, typeert volgens hem zijn mentaliteit.

De commentator hoopt dan ook dat de Argentijn binnenkort beloond wordt met een selectie voor het WK in de Verenigde Staten. “Misschien wordt dat afgekeurde doelpunt ooit groter dan een geldige goal had kunnen zijn”, besloot hij.