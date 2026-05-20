🎥 "Ongeloof in de ogen van Clubspelers": Karl Vannieuwkerke geniet met volle teugen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Union SG ging zwaar onderuit op bezoek bij Club Brugge (5-0), maar toch bleef vooral één moment hangen: de fenomenale, maar afgekeurde wereldgoal van Kevin Mac Allister. Karl Vannieuwkerke zag er pure voetbalpoëzie in.

Vernedering met een moment van magie

De avond in Brugge draaide aanvankelijk uit op een complete vernedering voor Union SG. Club Brugge walste met 5-0 over de Brusselaars heen, maar zelfs bij die zware nederlaag wist Kevin Mac Allister het publiek even met verstomming te slaan.

Na een hoge voorzet van Anouar El Hadj leek het gevaar geweken, tot de Argentijnse verdediger plots acrobatisch uithaalde. De verbazing was groot bij de spelers van Club Brugge, die het doelpunt amper konden geloven. Karl Vannieuwkerke omschreef het moment lyrisch in Krant van West-Vlaanderen: “Je zag ongeloof in de ogen van de Club Brugge-spelers. We waren getuige van het moment van verbijstering waarin rivaliteit verdwijnt en alleen bewondering overblijft.”

VAR haalt meesterwerk onderuit

Lang kon Union echter niet genieten van het magistrale doelpunt. De VAR kwam tussenbeide en keurde de treffer af wegens buitenspel in de aanloop naar de actie.

Vannieuwkerke spaarde zijn woorden niet voor de koude logica van het systeem. “Alsof poëzie buitenspel kan staan”, schreef hij scherp. Volgens hem paste VAR-official Bert Put correct de regels toe, maar miste hij tegelijk een unieke kans om boven het protocol uit te stijgen.

De commentator ging zelfs nog een stap verder door te stellen dat de scheidsrechter had kunnen uitgroeien tot een echte ‘cultref’. “Bij voetballers en supporters zou hij als cultref met een groot hart voor het spel hebben verder geleefd”, klonk het.

Hoop op een WK-ticket

Ondanks de afkeuring blijft het doelpunt nazinderen. Voor Vannieuwkerke toont de actie vooral het karakter en de creativiteit van Mac Allister. Dat de verdediger bij een 4-0-achterstand nog zo’n poging onderneemt, typeert volgens hem zijn mentaliteit.

De commentator hoopt dan ook dat de Argentijn binnenkort beloond wordt met een selectie voor het WK in de Verenigde Staten. “Misschien wordt dat afgekeurde doelpunt ooit groter dan een geldige goal had kunnen zijn”, besloot hij.

Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

16:20
Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

16:00
Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

15:20
Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

15:00
14:20
OFFICIEEL: Antwerp bevestigt: Vincent Janssen verlaat de Bosuil en vervanger is niet meer haalbaar

15:43
Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

14:41
Special effects? Hoe een onbekende Club-held mee aan de basis ligt van de titelkoers

10:30
OFFICIEEL: Ex-Anderlecht-coach Edward Still keert terug naar de Jupiler Pro League

13:50
Kompany heeft grote zak geld nodig om te gaan shoppen bij ex-club Manchester City

13:30
STVV kijkt vanavond in spanning mee: Kanaries kunnen gouden cadeau krijgen

13:00
🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

09:30
Zien we Sven Vandenbroeck volgend seizoen opnieuw in 1A? Hij staat op het lijstje van JPL-club

11:57
Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt"

11:00
Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning

11:40
Verrassing van formaat bij Eendracht Aalst Lede: architect van het succes niet mee naar tweede nationale

11:20
Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer

10:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Touré

08:30
Hoe een zorgvuldig in elkaar gestoken plan van Inter plots héél positief gaat uitdraaien voor Club Brugge Analyse

07:00
Genk heeft lot niet meer in eigen handen: El Ouahdi spreekt klare taal

09:00
'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder'

08:30
Dan toch weer de terugkeer bij RSC Anderlecht?

07:20
22 jaar later is het eindelijk weer prijs in de Premier League en Evenepoel viert mee

08:00
Analisten in katzwijm voor topper Club Brugge - Union SG, Filip Joos zeer kritisch

16:30
Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge Analyse

20:40
Marc Degryse keihard in zijn analyse over de 'officieuze' Belgische topclubs: "Anderlecht als schoolvoorbeeld en over Standard spreken we zelfs niet meer"

Maakt Dani van den Heuvel kans als nummer 1 bij Club Brugge? Analisten én Leko spreken

18:20
Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden Analyse

23:00
KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

22:31
The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen

5
Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..."

13
Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

8
Ajax legt de lat héél hoog in zoektocht naar nieuwe coach: 'Iconische Spaanse coach weigert, maar ook plan B is in La Liga aan de slag'

OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging

20:20
Christian Burgess komt het uitleggen na uitspraken tegen STVV

17:00
'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar'

19:40
