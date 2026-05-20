Kompany heeft grote zak geld nodig om te gaan shoppen bij ex-club Manchester City

Joško Gvardiol lijkt stilaan aan te sturen op een vertrek bij Manchester City. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Sport1 zou de Kroatische verdediger openstaan voor een sensationele transfer naar Bayern München, een club die hem al langer op de radar heeft staan.

De Duitse topclub probeerde Gvardiol in het verleden al binnen te halen toen hij nog uitkwam voor RB Leipzig. Uiteindelijk koos de verdediger in 2023 voor een miljoenenoverstap naar Manchester City, waar hij onder Pep Guardiola meteen uitgroeide tot een vaste waarde.

Gvardiol is dure optie

Toch zou Bayern de situatie nu opnieuw nauwgezet opvolgen. Gvardiol zou zelf gecharmeerd zijn door een verhuis naar de Allianz Arena en ziet een terugkeer naar de Bundesliga blijkbaar wel zitten. De aanwezigheid van Vincent Kompany heeft daar ook wel het een en ander mee te maken.

Een transfer lijkt echter allesbehalve eenvoudig. Manchester City betaalde destijds zowat 90 miljoen euro voor de Kroaat en heeft hem nog tot 2028 onder contract liggen. Bovendien behoort hij nog steeds tot de absolute sterkhouders van City, waar hij zowel centraal achterin als op de linksbackpositie indruk maakt.

Ook bij Bayern liggen de prioriteiten momenteel elders. Met Dayot Upamecano en Jonathan Tah beschikt de Duitse kampioen al over stevige opties centraal achterin. Daarnaast kunnen ook Josip Stanišić en Hiroki Ito daar uit de voeten.

Bayern heeft andere prioriteiten

Bayern mikt deze zomer vooral op versterking op andere posities. Zo blijft Anthony Gordon van Newcastle United een belangrijk doelwit voor de aanval. Ook de naam van Charles De Ketelaere valt steeds vaker in München, terwijl Feyenoord-revelatie Givairo Read genoemd wordt als mogelijke versterking op rechtsachter.





Dat alles maakt duidelijk dat Bayern keuzes zal moeten maken op de transfermarkt. Een dossier-Gvardiol zou financieel bijzonder zwaar wegen, zelfs voor een Europese grootmacht als Bayern München. Toch lijkt de interesse ernstig genoeg om de komende weken nauwlettend in de gaten te houden.