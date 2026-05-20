Johan Walckiers
Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."
Club Brugge staat op amper één overwinning van een historische twintigste landstitel. In Brugge stijgt de spanning met de dag, al probeert coach Ivan Leko zijn spelersgroep vooral met beide voeten op de grond te houden richting het cruciale duel tegen KV Mechelen.

Blauw-zwart verkeert al weken in bloedvorm en lijkt helemaal klaar om de titel definitief binnen te halen. Toch wil Leko absoluut niet weten van overdreven euforie. “Ik vraag aan iedereen hier om normaal te doen”, klonk het duidelijk op zijn persconferentie. “We moeten nog altijd een wedstrijd winnen. Het wordt een moeilijke match tegen een goeie ploeg en niemand kan garanderen dat we daar zomaar zullen winnen.”

Ivan Leko vraagt iedereen kalm te blijven

De Kroatische coach beseft maar al te goed hoe gevaarlijk zelfgenoegzaamheid kan zijn in deze fase van het seizoen. Sinds de forfaitzege tegen Union Saint-Gilloise lijkt de titel nochtans bijna binnen handbereik voor Club Brugge.

“Het moeilijkste is nu om kalm te blijven”, gaf Leko toe. “We hebben het momentum volledig mee, maar net op zulke momenten moet je nederig blijven. Wanneer je begint te denken dat je slimmer bent dan de rest, dan wordt het gevaarlijk.”

Voor Leko roept de situatie ook herinneringen op aan zijn eerste titel met Club Brugge in 2018. Toen kroonde blauw-zwart zich kampioen op het veld van Standard Luik. “Het gevoel is vergelijkbaar”, vertelde hij. “Toen hadden we genoeg aan een gelijkspel, nu moeten we winnen. Maar de druk en de spanning zijn dezelfde.”

Privilege om in deze situatie te zitten

De trainer benadrukte dat Club zich de voorbije maanden altijd op dezelfde manier heeft voorbereid. Geen grote speeches of extra motivatie, maar vooral de focus op het winnen van wedstrijden. “Als ik soms mijn ogen sluit, denk ik: dit is fantastisch. Maar wanneer ik ze opnieuw open doe, besef ik meteen dat we nog niets gewonnen hebben. Dat is de realiteit.”

“Dit is de finale van de finale”, besloot de Kroaat. “Het is een privilege om in deze situatie te zitten. Natuurlijk brengt dat stress en druk met zich mee, maar dat hoort erbij in topsport. Als je mooie herinneringen wil creëren, moet je daarmee kunnen omgaan.”

Volg KV Mechelen - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (21/05).

Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 21/05 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 21/05 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 21/05 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

