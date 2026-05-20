Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
OFFICIEEL: Antwerp bevestigt: Vincent Janssen verlaat de Bosuil en vervanger is niet meer haalbaar
Een tijdperk loopt ten einde op de Bosuil. Vincent Janssen zal na dit seizoen vertrekken bij Antwerp. De Nederlandse spits trekt transfervrij de deur achter zich dicht, waardoor een van de belangrijkste pionnen uit het recente succesverhaal van Antwerp afscheid neemt van de club.

De voorbije maanden hing een vertrek al in de lucht. Antwerp moet financieel besparen en daardoor werd het steeds moeilijker om het contract van de Nederlandse aanvaller te verlengen. Janssen behoorde tot de grootverdieners op de Bosuil en een akkoord over nieuwe voorwaarden bleek uiteindelijk onhaalbaar.

Marc Overmars bevestigt vertrek Vincent Janssen

Directeur voetbalzaken Marc Overmars bevestigde intussen het afscheid van de spits. “Vincent heeft zich hier ontwikkeld tot een van de beste aanvallers van België”, liet hij verstaan aan GvA. “Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan de prijzen die we hebben gewonnen en verdient een gepast afscheid.”

Janssen streek in 2022 neer bij Antwerp na passages bij onder meer Tottenham Hotspur en het Mexicaanse CF Monterrey. Wat volgde, was een bijzonder succesvolle periode. De Nederlander speelde een sleutelrol in het kampioenenjaar van 2023, waarin Antwerp de titel, beker én Supercup veroverde.

In totaal werkte Janssen 172 wedstrijden af voor de Great Old, goed voor 64 doelpunten. Na het afscheid van Toby Alderweireld kreeg hij zelfs de aanvoerdersband toegewezen. Ondanks een moeilijker seizoen bleef hij een van de leidersfiguren binnen de ploeg.

Zaterdag neemt Antwerp in eigen huis afscheid van meerdere spelers tijdens de wedstrijd tegen KVC Westerlo. Ook Zeno Van den Bosch, Dennis Praet en Gyrano Kerk staan voor een vertrek. Daarnaast verdwijnen ook verschillende huurlingen en stafleden uit Deurne-Noord.

Lassina Traoré komt niet naar Antwerp

Voor Janssen lonkt ondertussen een nieuw avontuur. De spits geniet belangstelling uit het Midden-Oosten en uit de Major League Soccer. Vooral clubs uit Dubai zouden concrete interesse tonen. Zelf staat de Nederlander open voor een buitenlands avontuur samen met zijn gezin.

Antwerp moet intussen op zoek naar een nieuwe spits. Een terugkeer van Lassina Traoré lijkt alvast uitgesloten. De aanvaller verlengde onlangs zijn contract bij Shakhtar Donetsk, nadat een transfer eerder nog afsprong.

Zo wacht Antwerp deze zomer een stevige renovatie. Maar eerst krijgt Janssen zaterdag nog één keer de kans om afscheid te nemen van het publiek dat hem vier jaar lang in de armen sloot.
 

Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

