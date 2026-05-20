Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

Bij Anderlecht breekt stilaan het moment van afscheid nemen aan. Niet alleen voor enkele ervaren spelers, maar mogelijk ook voor coach Jelle Taravel, die voorlopig nog geen duidelijkheid heeft over zijn toekomst bij paars-wit. Hij geeft wel aan dat hij wil blijven.

Taravel beseft dat er achter de schermen al volop wordt nagedacht over volgend seizoen. Dat er namen circuleren voor de trainersfunctie, verbaast hem dan ook niet. “Dat er over een nieuwe coach gesproken wordt, is eigenlijk niets nieuws”, klonk het bij de trainer. “Zelfs toen ik hier net begon, hoorde je die verhalen al.”

Een gesprek met sportief verantwoordelijke Antoine Sibierski over zijn eigen toekomst heeft voorlopig nog niet plaatsgevonden. Taravel verwacht dat er pas na het seizoen meer duidelijkheid zal komen. “We hebben daar nog niet concreet over gesproken”, gaf hij toe. “Na afloop van het seizoen zal de club alles evalueren en dan zullen er beslissingen volgen.”

Jérémy Taravel wil bij Anderlecht blijven

Toch maakt de coach geen geheim van zijn wens om actief te blijven bij Anderlecht. “Ik voel mij hier goed”, benadrukte hij. “We zullen zien of ik nog deel uitmaak van de plannen, maar persoonlijk zou ik graag blijven. Ik ben niet vertrokken toen iedereen vertrok en dat ben ik nu ook niet van plan.”

Zondag wordt het in het Lotto Park ook een emotionele avond voor enkele spelers. Voor onder meer Mats Rits, Yari Verschaeren en Thorgan Hazard wordt het hun laatste thuiswedstrijd in het shirt van Anderlecht. Ook meerdere huurlingen staan voor een vertrek.

Volgens Taravel leeft er ondanks de teleurstellingen nog veel motivatie binnen de groep. “Sommige jongens weten al dat ze vertrekken, maar je merkt dat ze de club op een mooie manier willen verlaten”, vertelde hij. “De verloren bekerfinale is hard aangekomen, zeker bij spelers die graag met een prijs afscheid wilden nemen.”



Lees ook... Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"›

De coach ziet tegelijk nog altijd veel honger in zijn kleedkamer. “Ik voel veel inzet en veel wilskracht”, besloot Taravel. “Die spelers willen zich blijven geven tot de allerlaatste minuut van het seizoen.”