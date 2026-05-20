Succestrainer filmde jarenlang zijn speelsters in kleedkamer: UEFA grijpt hard in

De UEFA heeft hard uitgehaald naar voormalig Tsjechisch jeugdtrainer Petr Vlachovsky. De Europese voetbalbond heeft beslist om hem levenslang te schorsen nadat hij jarenlang speelsters heimelijk filmde in kleedkamers en douches.

De zaak zorgde in Tsjechië al langer voor enorme ophef. Vlachovsky werkte jarenlang bij en was daarnaast ook actief als bondscoach van de Tsjechische nationale vrouwenploeg U19. Tijdens die periode zou hij gedurende vier jaar verborgen opnames hebben gemaakt van speelsters.

In 2023 werd Petr Vlachovsky al opgepakt voor het filmen van speelsters

Volgens Tsjechische media werden meer dan veertien meisjes slachtoffer van de praktijken. Eén van de gefilmde speelsters was bovendien minderjarig. De feiten kwamen in 2023 aan het licht, waarna Vlachovsky werd opgepakt door de autoriteiten.

De trainer kreeg destijds een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar opgelegd. Daarnaast volgde al een trainersverbod van vijf jaar. Verschillende speelsters vonden die straf echter onvoldoende zwaar en gingen in beroep.

UEFA legt hem levenslang verbod op

UEFA grijpt nu veel harder in. De Europese bond besloot om Vlachovsky levenslang uit alle voetbalactiviteiten te weren. Bovendien vraagt UEFA ook aan FIFA om die sanctie wereldwijd te laten gelden, zodat de coach nergens meer in het voetbal aan de slag kan.

Bij FIFPRO reageren ze tevreden op de beslissing. De spelersvakbond benadrukt dat voetbal een veilige omgeving moet blijven voor speelsters en dat grensoverschrijdend gedrag streng aangepakt moet worden.





Ook de Tsjechische voetbalbond steunt de zware sanctie. Volgens voorzitter Markéta Vochoska Haindlová is dit een duidelijk signaal dat dergelijk gedrag absoluut niet getolereerd wordt binnen de sportwereld.