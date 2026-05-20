Mignolet op de bank in titelmatch, maar zondag heeft Ivan Leko geen andere keuze meer

Bij Club Brugge draait alles momenteel rond de nakende landstitel, maar tegelijk hangt er ook een emotioneel afscheid in de lucht. Alles wijst erop dat Simon Mignolet zondag tegen AA Gent nog één keer in de basis zal staan. Het zou dan gaan om zijn allerlaatste wedstrijd als profvoetballer.

Donderdag in de mogelijke titelmatch tegen KV Mechelen kiest coach Ivan Leko wel opnieuw voor Dani van den Heuvel. Daarmee houdt hij vast aan het principe dat een winnende ploeg zo weinig mogelijk gewijzigd wordt. Van den Heuvel heeft ook nog niet ontgoocheld sinds hij zijn kans kreeg door de blessures van Mignolet en Jackers.

Dus is het ergens wel logisch. Sinds Van den Heuvel zijn kans kreeg, bleef Club Brugge resultaten neerzetten en oogde de ploeg stabiel. De jonge doelman maakte bovendien geen fouten en straalde rust uit in een periode waarin elke wedstrijd beslissend is geworden. Voor Leko is het dan ook moeilijk om midden in een titelstrijd plots opnieuw te schuiven.

Gevoelige keuze voor Van den Heuvel

Toch maakt die keuze de situatie rond Mignolet bijzonder gevoelig. De voormalige Rode Duivel is opnieuw volledig fit en traint al weken zonder problemen mee. Normaal gezien blijft een fitte Mignolet nog altijd de referentie onder de lat bij Club Brugge. Dat beseft ook Leko zelf.

Maar de Kroatische coach wil koste wat kost het evenwicht binnen zijn ploeg bewaren. Niet alleen Mignolet moest slikken, ook Nordin Jackers verdween opnieuw naar de achtergrond nadat hij eerder nog belangrijk was in de titelstrijd. Leko kiest momenteel vooral voor continuïteit en vertrouwt op de dynamiek die er binnen zijn elftal is ontstaan.

Daardoor lijkt Van den Heuvel donderdag opnieuw het vertrouwen te krijgen in Mechelen, in wat een historische avond voor Club kan worden. Wint blauw-zwart daar, dan is de twintigste landstitel een feit.



Zondag heeft Leko geen andere keuze dan Mignolet zetten

En precies daarom lijkt zondag het perfecte moment voor een ander verhaal: het afscheid van Mignolet.

Binnen Club Brugge beseffen ze maar al te goed wat de doelman de voorbije jaren betekend heeft voor de club. Sinds zijn terugkeer uit Liverpool FC groeide hij uit tot een absolute leider en een van de gezichten van de meest succesvolle periode uit de recente clubgeschiedenis. Hij pakte titels, speelde Champions League-campagnes en hield Club Brugge in talloze topmatchen recht.

Het zou dan ook bijna ondenkbaar zijn dat zo’n carrière eindigt op de bank. Dat zouden de supporters alvast niet slikken.

Bovendien wordt de thuiswedstrijd tegen Gent sowieso een emotionele avond. Niet alleen omdat Club dan mogelijk de titel viert, maar ook omdat de supporters afscheid zullen nemen van een clubicoon. In die omstandigheden heeft Leko eigenlijk nauwelijks een andere keuze dan Mignolet nog één keer tussen de palen te zetten.

Het zou een symbolisch moment zijn: een kampioen die afscheid neemt voor eigen publiek, in een vol Jan Breydel, met mogelijk opnieuw een trofee in de handen. Na alles wat Mignolet voor Club Brugge betekend heeft, voelt dat ook gewoon als de enige juiste afloop.