Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

KV Mechelen zal donderdag in het duel tegen Club Brugge noodgedwongen met Ortwin De Wolf onder de lat aantreden. Eerste doelman Nacho Miras is nog niet hersteld van de pijnlijke blessure die hij zondag opliep tegen Anderlecht en moet forfait geven voor de wedstrijd tegen de leider.

Miras raakte vlak voor de rust ongelukkig betrokken in een botsing met Enric Llansana en kon na de pauze niet meer verder. De Spaanse doelman bleef in de kleedkamer achter, waarna De Wolf zijn plaats innam. Voor de voormalige Genk-keeper betekende het meteen zijn eerste speelminuten sinds eind augustus vorig jaar, nadat hij maandenlang aan de kant stond met een knieblessure.

De Wolf speelt tegen Club Brugge

Coach Fred Vanderbiest bevestigde woensdag dat De Wolf opnieuw het vertrouwen krijgt tegen Club Brugge. Bij KV Mechelen houden ze er rekening mee dat Miras nog enkele dagen nodig heeft om volledig te herstellen van de gevolgen van de harde contactfase.

De blessure van de doelman bleek bijzonder pijnlijk. Binnen de club wordt gesproken over een zware bloeduitstorting in de liesstreek, waarbij ook een medische ingreep noodzakelijk was. De medische staf volgt zijn herstel nu van dag tot dag op. "Het was tussen de lies en de teelballen, dus een vrij ongemakkelijke plaats die genaaid moest worden", aldus Vanderbiest.

Miras kan mogelijk nog tegen STVV spelen

Toch is er nog hoop richting de laatste speeldag op het veld van STVV. Vanderbiest klinkt voorzichtig optimistisch over de kansen van Miras om die wedstrijd alsnog te halen. De coach benadrukt wel dat er geen risico’s genomen zullen worden in de eindfase van het seizoen.

Voor De Wolf wordt het intussen een uitgelezen kans om zich opnieuw te tonen. De doelman moest maanden revalideren na zijn knieproblemen, maar maakte tegen Anderlecht al een degelijke indruk bij zijn comeback. Donderdag wacht hem meteen een stevige test tegen een Club Brugge dat op het punt staat de twintigste landstitel uit de clubgeschiedenis binnen te halen.

