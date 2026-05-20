Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

Bij SK Roeselare breken zenuwslopende dagen aan. De West-Vlaamse club weet nog altijd niet in welke reeks ze volgend seizoen zal uitkomen. Alles hangt af van de beroepsprocedure rond Sporting Hasselt en de vraag of die club alsnog een licentie voor profvoetbal krijgt.

Als Hasselt definitief geen licentie ontvangt, mag Roeselare als eerstvolgende club die wel aan alle voorwaarden voldoet promoveren naar de Challenger Pro League. Tot op vandaag blijft het echter wachten op duidelijkheid vanuit het Belgische Centrum voor Arbitrage in de Sport.

In Roeselare groeit ondertussen de frustratie over het gebrek aan communicatie. Binnen de club tast men volledig in het duister over de stand van zaken. Volgens CEO Tom Vroman heeft SK Roeselare zelfs nog geen officiële bevestiging gekregen over wanneer de uitspraak precies volgt, al circuleert intern wel de verwachting dat er snel duidelijkheid moet komen, schrijft Het Nieuwsblad.

Dat zorgt uiteraard voor een bijzonder moeilijke situatie richting volgend seizoen. De club probeert zich voorlopig voor te bereiden op beide scenario’s, maar concrete beslissingen nemen blijft haast onmogelijk zolang er geen definitief verdict valt.

Tijd is kort om deftig voor te bereiden op profvoetbal

Ook op organisatorisch vlak heeft de onzekerheid grote gevolgen. Het stadiondossier speelt daarbij een belangrijke rol, want Schiervelde wordt momenteel ook gebruikt door Club NXT. Bovendien is ook de toekomst van Club NXT nog niet volledig uitgeklaard door de discussies rond de U23-teams in het profvoetbal.

Bij Roeselare liggen intussen zowel een plan voor Eerste Afdeling VV als een plan voor de Challenger Pro League klaar. De club wil meteen kunnen schakelen zodra er groen licht komt. Achter de schermen werden al voorbereidende gesprekken gevoerd rond sponsoring, personeel en sportieve versterkingen.





Een eventuele promotie zou wel bijzonder laat vallen, waardoor Roeselare weinig tijd krijgt om zich degelijk voor te bereiden op het profvoetbal. Toch wil de club die kans absoluut grijpen als ze zich aandient.

Binnen het bestuur beseft men tegelijk dat een seizoen in de Challenger Pro League sportief bijzonder zwaar zou worden. Daarom wil Roeselare vooral verstandig blijven werken en geen financiële risico’s nemen om koste wat het kost het behoud af te dwingen.