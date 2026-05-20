Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

Johan Walckiers
Bij SK Roeselare breken zenuwslopende dagen aan. De West-Vlaamse club weet nog altijd niet in welke reeks ze volgend seizoen zal uitkomen. Alles hangt af van de beroepsprocedure rond Sporting Hasselt en de vraag of die club alsnog een licentie voor profvoetbal krijgt.

Als Hasselt definitief geen licentie ontvangt, mag Roeselare als eerstvolgende club die wel aan alle voorwaarden voldoet promoveren naar de Challenger Pro League. Tot op vandaag blijft het echter wachten op duidelijkheid vanuit het Belgische Centrum voor Arbitrage in de Sport.

In Roeselare groeit ondertussen de frustratie over het gebrek aan communicatie. Binnen de club tast men volledig in het duister over de stand van zaken. Volgens CEO Tom Vroman heeft SK Roeselare zelfs nog geen officiële bevestiging gekregen over wanneer de uitspraak precies volgt, al circuleert intern wel de verwachting dat er snel duidelijkheid moet komen, schrijft Het Nieuwsblad.

Dat zorgt uiteraard voor een bijzonder moeilijke situatie richting volgend seizoen. De club probeert zich voorlopig voor te bereiden op beide scenario’s, maar concrete beslissingen nemen blijft haast onmogelijk zolang er geen definitief verdict valt.

Tijd is kort om deftig voor te bereiden op profvoetbal

Ook op organisatorisch vlak heeft de onzekerheid grote gevolgen. Het stadiondossier speelt daarbij een belangrijke rol, want Schiervelde wordt momenteel ook gebruikt door Club NXT. Bovendien is ook de toekomst van Club NXT nog niet volledig uitgeklaard door de discussies rond de U23-teams in het profvoetbal.

Bij Roeselare liggen intussen zowel een plan voor Eerste Afdeling VV als een plan voor de Challenger Pro League klaar. De club wil meteen kunnen schakelen zodra er groen licht komt. Achter de schermen werden al voorbereidende gesprekken gevoerd rond sponsoring, personeel en sportieve versterkingen.

Een eventuele promotie zou wel bijzonder laat vallen, waardoor Roeselare weinig tijd krijgt om zich degelijk voor te bereiden op het profvoetbal. Toch wil de club die kans absoluut grijpen als ze zich aandient.

Binnen het bestuur beseft men tegelijk dat een seizoen in de Challenger Pro League sportief bijzonder zwaar zou worden. Daarom wil Roeselare vooral verstandig blijven werken en geen financiële risico’s nemen om koste wat het kost het behoud af te dwingen.

Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

16:00
OFFICIEEL: Antwerp bevestigt: Vincent Janssen verlaat de Bosuil en vervanger is niet meer haalbaar

Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

Rik De Mil komt terug op Kanga-incident: Gent-spits werd op het matje geroepen (maar trainer begrijpt het ook)

OFFICIEEL: Ex-Anderlecht-coach Edward Still keert terug naar de Jupiler Pro League

Kompany heeft grote zak geld nodig om te gaan shoppen bij ex-club Manchester City

STVV kijkt vanavond in spanning mee: Kanaries kunnen gouden cadeau krijgen

🎥 "Ongeloof in de ogen van Clubspelers": Karl Vannieuwkerke geniet met volle teugen

Zien we Sven Vandenbroeck volgend seizoen opnieuw in 1A? Hij staat op het lijstje van JPL-club

Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning

Verrassing van formaat bij Eendracht Aalst Lede: architect van het succes niet mee naar tweede nationale

Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt"

Special effects? Hoe een onbekende Club-held mee aan de basis ligt van de titelkoers

Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer

🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Touré

Genk heeft lot niet meer in eigen handen: El Ouahdi spreekt klare taal

'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder'

22 jaar later is het eindelijk weer prijs in de Premier League en Evenepoel viert mee

Dan toch weer de terugkeer bij RSC Anderlecht?

Hoe een zorgvuldig in elkaar gestoken plan van Inter plots héél positief gaat uitdraaien voor Club Brugge

Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden

KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen

Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..."

Marc Degryse keihard in zijn analyse over de 'officieuze' Belgische topclubs: "Anderlecht als schoolvoorbeeld en over Standard spreken we zelfs niet meer"

Ajax legt de lat héél hoog in zoektocht naar nieuwe coach: 'Iconische Spaanse coach weigert, maar ook plan B is in La Liga aan de slag'

Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge

OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging

RECONSTRUCTIE: 'Gheysens wou hem al langer buiten, maar dit concrete voorval in de kleedkamer deed Oosting uiteindelijk de das om'

'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar'

Nu moét Lukaku zeker weg: 'Napoli hoest nog eens 44 miljoen euro op om aanvaller binnen te halen'

'JPL-team wil concurrentie aangaan met Scandinavische en Italiaanse kapers voor Nederlandse goalgetter'

KVK Tienen KVK Tienen 1-1 Hoogstraten Hoogstraten
SK Roeselare SK Roeselare 3-1 Thes Sport Tessenderlo Thes Sport Tessenderlo
Lyra-Lierse Lyra-Lierse 4-3 Houtvenne Houtvenne
Ninove Ninove 3-1 KFC Merelbeke KFC Merelbeke
KVV Zelzate KVV Zelzate 2-3 Knokke Knokke
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 OH Leuven OH Leuven
Diegem Sport Diegem Sport 2-3 Belisia Bilzen Belisia Bilzen
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 1-0 Dessel Sport Dessel Sport

