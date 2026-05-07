Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel

Mika Godts maakt met zijn sterke seizoen bij Ajax indruk in heel Europa. Volgens verschillende Nederlandse media volgt Manchester City de jonge Belg van dichtbij, terwijl ook Bayern München van Vincent Kompany zijn situatie nauwlettend in de gaten houdt.

Het uitzonderlijke seizoen van Mika Godts opent de deur naar meerdere Europese topclubs. Volgens Voetbal International-journalist Lentin Goodijk volgt Manchester City de 20-jarige flankaanvaller van Ajax van dichtbij met het oog op een mogelijke transfer deze zomer.

De meest beslissende Belg van het seizoen?

Met 17 doelpunten en 14 assists in alle competities samen is Godts dit seizoen uitgegroeid tot de meest beslissende speler van Ajax. De Belg stond er op belangrijke momenten en trok zijn ploeg meer dan eens mee, in een seizoen waarin Ajax lang niet altijd op zijn best was. Zijn snelheid, zijn dribbels en zijn kwaliteiten in de één-tegen-één maakten indruk op heel wat waarnemers. Zijn doelpunt tegen NAC Breda ging zelfs de wereld rond, nadat hij vier à vijf verdedigers én de doelman uitschakelde om de 0-2 op het bord te zetten.

Is Manchester City de beste bestemming?

De prestaties van de jonge winger zijn ook in de Premier League niet onopgemerkt gebleven. Manchester City is niet de enige Engelse club die belangstelling toont. Verschillende ploegen volgen zijn ontwikkeling al maanden op de voet. Ook Bayern München van Vincent Kompany houdt zijn situatie aandachtig in de gaten. FC Barcelona zou dan weer aan zijn entourage hebben laten weten dat het op zoek is naar een ander type profiel om de aanval te versterken.

Alleen weg bij een enorm bod

Bij Ajax is het dossier voorlopig duidelijk. De Nederlandse club wil haar goudhaantje liefst nog minstens één seizoen houden. Ook Godts zelf zou daar niet weigerachtig tegenover staan, zodat hij zich verder kan ontwikkelen in een omgeving die hij goed kent. Maar als er deze zomer een bijzonder hoog bod op tafel komt, zou Ajax uiteindelijk toch kunnen beslissen om hem te verkopen. Zijn contract loopt nog tot juni 2029, wat de club een sterke onderhandelingspositie geeft. Ajax weet ook dat een grote verkoop financieel welkom zou zijn na enkele moeilijkere seizoenen. En als hij naar City trekt, zou de Engelse topclub opnieuw twee Rode Duivels in de kern hebben, zoals in de tijd van Kevin De Bruyne.

Een plek bij de Rode Duivels voor het WK in de VS, Canada en Mexico?

De marktwaarde van Godts is de voorbije maanden stevig gestegen. Volgens Transfermarkt bedraagt die intussen 25 miljoen euro, en die kan na het WK nog verder oplopen. Na zo’n seizoen lijkt het logisch dat Rudi Garcia hem volgende maand een echte kans geeft bij de Rode Duivels. De jonge flankaanvaller maakte in maart al kennis met de nationale ploeg. Een eerste stap, die zomaar het begin zou kunnen zijn van een heel groot verhaal bij België.





Wat Godts siert, is dat hij ondanks alles met beide voeten op de grond blijft. Hij beseft zelf ook dat hij nog stappen te zetten heeft. Maar als een club als Manchester City hem volgt, zegt dat genoeg over zijn potentieel. Op dit moment wordt hij door verschillende analisten gezien als een van de grote gezichten van de toekomst van het Belgische voetbal.