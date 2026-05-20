Eerstenationaler haalt spits die jeugdopleiding bij Anderlecht genoot

Diegem Sport is al volop bezig met de voorbereiding op volgend seizoen en heeft een eerste nieuwe naam aan de kern toegevoegd. De Brusselse club haalt aanvaller Ryan Safari binnen van de U23 van RAAL La Louvière.

De 22-jarige spits moet mee voor extra aanvallende impulsen zorgen na een zomer waarin Diegem mogelijk meerdere offensieve krachten ziet vertrekken. Met het afscheid van Jef Colman richting Knokke FC en Daimy Deflem naar Zepperen-Brustem verliest de club al twee aanvallers. Ook rond Drin Sula hangt veel transferinteresse na zijn sterke seizoen met vijftien competitiedoelpunten.

Met Safari anticipeert Diegem Sport al op vertrekkers

Safari moet dus mee helpen om dat offensieve verlies op te vangen. De centrumspits genoot zijn jeugdopleiding bij RSC Anderlecht en Sporting Charleroi, twee clubs waar hij een stevige technische basis meekreeg. Nadien trok hij naar de jeugd van Union Saint-Gilloise, waar hij ervaring opdeed in de Waalse amateurreeksen.

Op 22 januari 2023 maakte hij zijn profdebuut: in de competitiewedstrijd tegen de RSCA Futures (3-3-gelijkspel) viel hij in de 82e minuut in voor Daan Vekemans. Safari raakte in zijn eerste halve seizoen in een profreeks aan elf competitie-optredens, vier als basisspeler en zeven als invaller.

Begin 2023 kreeg Safari ook de kans om zich te tonen bij Lierse, al werd die uitleenbeurt geen groot succes. In elf wedstrijden slaagde hij er niet in om te scoren. Bij Diegem hoopt hij nu opnieuw speelminuten en vertrouwen te vinden om zijn carrière een nieuwe boost te geven.

Joren De Wachter blijft

De club legde Safari voor één seizoen vast. Daarnaast verzekerde Diegem zich ook van het aanblijven van Joren De Wachter. De 20-jarige centrale verdediger verlengde zijn contract met één extra jaar.



Lees ook... OFFICIEEL: Ex-Anderlecht-coach Edward Still keert terug naar de Jupiler Pro League›

De Wachter kwam vorige zomer over van STVV U23 en verzamelde in zijn eerste seizoen aan de Woluwelaan 26 optredens. Hoewel hij vaak als invaller werd gebruikt, ziet de club duidelijk potentieel in de jonge verdediger.

Met de eerste transfer en een contractverlenging zet Diegem zo de eerste stappen richting de samenstelling van de kern voor volgend seizoen.