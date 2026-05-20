Eerstenationaler haalt spits die jeugdopleiding bij Anderlecht genoot

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Eerstenationaler haalt spits die jeugdopleiding bij Anderlecht genoot
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Diegem Sport is al volop bezig met de voorbereiding op volgend seizoen en heeft een eerste nieuwe naam aan de kern toegevoegd. De Brusselse club haalt aanvaller Ryan Safari binnen van de U23 van RAAL La Louvière.

De 22-jarige spits moet mee voor extra aanvallende impulsen zorgen na een zomer waarin Diegem mogelijk meerdere offensieve krachten ziet vertrekken. Met het afscheid van Jef Colman richting Knokke FC en Daimy Deflem naar Zepperen-Brustem verliest de club al twee aanvallers. Ook rond Drin Sula hangt veel transferinteresse na zijn sterke seizoen met vijftien competitiedoelpunten.

Met Safari anticipeert Diegem Sport al op vertrekkers

Safari moet dus mee helpen om dat offensieve verlies op te vangen. De centrumspits genoot zijn jeugdopleiding bij RSC Anderlecht en Sporting Charleroi, twee clubs waar hij een stevige technische basis meekreeg. Nadien trok hij naar de jeugd van Union Saint-Gilloise, waar hij ervaring opdeed in de Waalse amateurreeksen.

Op 22 januari 2023 maakte hij zijn profdebuut: in de competitiewedstrijd tegen de RSCA Futures (3-3-gelijkspel) viel hij in de 82e minuut in voor Daan Vekemans. Safari raakte in zijn eerste halve seizoen in een profreeks aan elf competitie-optredens, vier als basisspeler en zeven als invaller.

Begin 2023 kreeg Safari ook de kans om zich te tonen bij Lierse, al werd die uitleenbeurt geen groot succes. In elf wedstrijden slaagde hij er niet in om te scoren. Bij Diegem hoopt hij nu opnieuw speelminuten en vertrouwen te vinden om zijn carrière een nieuwe boost te geven.

Joren De Wachter blijft

De club legde Safari voor één seizoen vast. Daarnaast verzekerde Diegem zich ook van het aanblijven van Joren De Wachter. De 20-jarige centrale verdediger verlengde zijn contract met één extra jaar.

Lees ook... OFFICIEEL: Ex-Anderlecht-coach Edward Still keert terug naar de Jupiler Pro League

De Wachter kwam vorige zomer over van STVV U23 en verzamelde in zijn eerste seizoen aan de Woluwelaan 26 optredens. Hoewel hij vaak als invaller werd gebruikt, ziet de club duidelijk potentieel in de jonge verdediger.

Met de eerste transfer en een contractverlenging zet Diegem zo de eerste stappen richting de samenstelling van de kern voor volgend seizoen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 3
Play-off 3 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
La Louvière
Ryan Safari

Meer nieuws

OFFICIEEL: Ex-Anderlecht-coach Edward Still keert terug naar de Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Ex-Anderlecht-coach Edward Still keert terug naar de Jupiler Pro League

13:50
8
Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

19:45
Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi Analyse

Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi

20:00
Anderlecht, Union en Antwerp, pak de telefoon maar voor deze coach

Anderlecht, Union en Antwerp, pak de telefoon maar voor deze coach

19:15
1
Zien we Sven Vandenbroeck volgend seizoen opnieuw in 1A? Hij staat op het lijstje van JPL-club

Zien we Sven Vandenbroeck volgend seizoen opnieuw in 1A? Hij staat op het lijstje van JPL-club

11:57
Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

16:00
6
Van hoongelach in België tot het WK 2026: deze man bewees het ongelijk van iedereen

Van hoongelach in België tot het WK 2026: deze man bewees het ongelijk van iedereen

18:30
OFFICIEEL Vincent Janssen verlaat de Bosuil, andere spits tekent bij

OFFICIEEL Vincent Janssen verlaat de Bosuil, andere spits tekent bij

18:48
9
Oudste speler in Vlaams-Brabant en doelpuntenmachine hangt nu toch de voetbalschoenen definitief aan de haak

Oudste speler in Vlaams-Brabant en doelpuntenmachine hangt nu toch de voetbalschoenen definitief aan de haak

18:00
Mignolet op de bank in titelmatch, maar zondag heeft Ivan Leko geen andere keuze meer

Mignolet op de bank in titelmatch, maar zondag heeft Ivan Leko geen andere keuze meer

17:00
3
Voormalig Genk- en Zulte Waregem-aanvaller speelde weinig, maar... "Nooit getwijfeld aan WK"

Voormalig Genk- en Zulte Waregem-aanvaller speelde weinig, maar... "Nooit getwijfeld aan WK"

17:20
Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

14:41
Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

16:20
Succestrainer filmde jarenlang zijn speelsters in kleedkamer: UEFA grijpt hard in

Succestrainer filmde jarenlang zijn speelsters in kleedkamer: UEFA grijpt hard in

16:40
Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

15:20
3
Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

15:00
Rik De Mil komt terug op Kanga-incident: Gent-spits werd op het matje geroepen (maar trainer begrijpt het ook)

Rik De Mil komt terug op Kanga-incident: Gent-spits werd op het matje geroepen (maar trainer begrijpt het ook)

14:20
5
Kompany heeft grote zak geld nodig om te gaan shoppen bij ex-club Manchester City

Kompany heeft grote zak geld nodig om te gaan shoppen bij ex-club Manchester City

13:30
1
STVV kijkt vanavond in spanning mee: Kanaries kunnen gouden cadeau krijgen

STVV kijkt vanavond in spanning mee: Kanaries kunnen gouden cadeau krijgen

13:00
3
🎥 "Ongeloof in de ogen van Clubspelers": Karl Vannieuwkerke geniet met volle teugen

🎥 "Ongeloof in de ogen van Clubspelers": Karl Vannieuwkerke geniet met volle teugen

12:30
8
Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning

Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning

11:40
10
Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt"

Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt"

11:00
3
Verrassing van formaat bij Eendracht Aalst Lede: architect van het succes niet mee naar tweede nationale

Verrassing van formaat bij Eendracht Aalst Lede: architect van het succes niet mee naar tweede nationale

11:20
1
Special effects? Hoe een onbekende Club-held mee aan de basis ligt van de titelkoers

Special effects? Hoe een onbekende Club-held mee aan de basis ligt van de titelkoers

10:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Touré

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Touré

08:30
🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

09:30
4
'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder'

'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder'

08:30
7
Dan toch weer de terugkeer bij RSC Anderlecht?

Dan toch weer de terugkeer bij RSC Anderlecht?

07:20
1
Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer

Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer

10:00
22
Genk heeft lot niet meer in eigen handen: El Ouahdi spreekt klare taal

Genk heeft lot niet meer in eigen handen: El Ouahdi spreekt klare taal

09:00
1
Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

21:00
8
22 jaar later is het eindelijk weer prijs in de Premier League en Evenepoel viert mee

22 jaar later is het eindelijk weer prijs in de Premier League en Evenepoel viert mee

08:00
3
Hoe een zorgvuldig in elkaar gestoken plan van Inter plots héél positief gaat uitdraaien voor Club Brugge Analyse

Hoe een zorgvuldig in elkaar gestoken plan van Inter plots héél positief gaat uitdraaien voor Club Brugge

07:00
6
Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden Analyse

Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden

23:00
6
KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

22:31
Marc Degryse keihard in zijn analyse over de 'officieuze' Belgische topclubs: "Anderlecht als schoolvoorbeeld en over Standard spreken we zelfs niet meer"

Marc Degryse keihard in zijn analyse over de 'officieuze' Belgische topclubs: "Anderlecht als schoolvoorbeeld en over Standard spreken we zelfs niet meer"

21:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 21/05 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 21/05 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 21/05 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Canard-i Canard-i over 'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder' Joske89 Joske89 over Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge Canard-i Canard-i over Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt" fierce fierce over OFFICIEEL: Ex-Anderlecht-coach Edward Still keert terug naar de Jupiler Pro League Swakke25 Swakke25 over OFFICIEEL: Antwerp bevestigt: Vincent Janssen verlaat de Bosuil en vervanger is niet meer haalbaar Limfizzkit Limfizzkit over Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer Joe Joe over Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning Joske89 Joske89 over Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt' fierce fierce over Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Rik De Mil komt terug op Kanga-incident: Gent-spits werd op het matje geroepen (maar trainer begrijpt het ook) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved