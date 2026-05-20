Voormalig Genk- en Zulte Waregem-aanvaller speelde weinig, maar... "Nooit getwijfeld aan WK"

Ondanks het beperkte aantal speelminuten dit seizoen heeft Theo Bongonda nooit getwijfeld aan zijn plaats in de Congolese selectie voor het WK 2026. De speler legde bij Canal+ uit waarom.

De Democratische Republiek Congo heeft maandag zijn selectie van 26 spelers bekendgemaakt voor het WK 2026, dat deze zomer plaatsvindt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Opvallend: tien spelers hebben een verleden in België of spelen er nog altijd: Matthieu Epolo, Joris Kayembe, Steve Kapuadi, Rocky Bushiri, Chancel Mbemba, Dylan Batubinsika, Noah Sadiki, Edo Kayembe, Ngal'ayel Mukau en Theo Bongonda.

Die laatste hoefde niet te twijfelen aan zijn selectie, al kwam hij de voorbije maanden nauwelijks in actie bij zijn club. Dit seizoen speelde hij in totaal slechts zes wedstrijden in alle competities samen voor Spartak Moskou.

Bongonda raakte vroeg in het seizoen geblesseerd aan de achillespees, maakte in september zijn comeback en kreeg daarna enkel korte invalbeurten of bleef op de bank. Vanaf de tweede helft van maart verdween hij zelfs volledig uit de kern. Opmerkelijk: eind november miste hij ook nog drie wedstrijden door een blessure.

De woorden van Theo Bongonda

Toch bleef hij rustig over zijn deelname aan het WK met Congo: "Eerlijk gezegd heb ik zelfs niet getwijfeld aan mijn selectie. Ik ken de relatie die ik met Sébastien Desabre heb, die is bijzonder. Ik weet dat hij vertrouwen in mij heeft en ik probeer dat op het veld terug te betalen. Ik bedank hem dat hij me blijft vertrouwen."

Op het WK neemt de Democratische Republiek Congo het op 17 juni om 19u op tegen Portugal. Daarna volgt op 24 juni om 4u 's ochtends een duel met Colombia, en op 28 juni om 1u30 speelt het tegen Oezbekistan. Congo zit op het WK in groep K.