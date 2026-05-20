Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Keisuke Goto lijkt donderdagavond op een opvallende ontvangst te mogen rekenen in het Lotto Park. De Japanner groeide in de heenwedstrijd op Stayen uit tot de held van STVV, maar zijn uitbundige viering zorgde tegelijk voor heel wat wrevel bij Anderlecht.

Speelt STVV op veilig en vermijdt het de confrontatie van Goto met het Lotto Park?

Keisuke Goto vierde na de heenmatch tegen RSC Anderlecht in de play-offs wel bijzonder uitgelaten de overwinning tegen zijn moederclub waar hij nog twee jaar onder contract ligt.

Enkele spelers van Anderlecht konden daar niet mee lachen en gingen in de tegenaanval. Dat moment doet vermoeden dat Goto donderdag wel eens een warm onthaal zou kunnen krijgen in het Lotto Park.

Al kan het ook anders uitdraaien. Trainer Wouter Vrancken liet op zijn persconferentie weten dat Goto twijfelachtig is voor het duel tegen paars-wit. “Hij heeft vandaag (woensdag, red.) meegetraind”, klinkt het bij Het Belang van Limburg. “We zullen zien hoe hij daarop reageert. Hij zal een beetje moeten aangeven hoe hij zich voelt, maar we gaan zijn WK ook niet op het spel zetten.”

Afwachten dus wat het wordt, al zou het ook perfect kunnen dat STVV Goto aan de kant houdt, om zo de confrontatie met de fans en spelers van Anderlecht te vermijden.

Uitbundige viering zorgt voor frustratie

Goto scoorde in de heenmatch de bevrijdende Truiense treffer en vierde die op opvallende wijze. Vooral het moment waarop hij na affluiten uitgebreid het kanarie-embleem op zijn shirt kuste, viel bijzonder slecht bij enkele spelers van paars-wit.

Ludwig Augustinsson en Colin Coosemans gingen meteen verhaal halen bij de jonge spits. Achteraf deed Goto daar nog een schepje bovenop. “Zij hebben hun kans gehad, maar geloofden niet in mij”, zou de aanvaller gezegd hebben over Anderlecht, de club die hem momenteel uitleent aan STVV.

De kans lijkt groot dat de 20-jarige Japanner donderdag stevig op de korrel genomen wordt door het thuispubliek in Brussel.

Taravel duidelijk over houding van Goto

Volgens trainer Jérémy Taravel zegt dat er achteraf in de rangen van Anderlecht geen aandacht meer werd besteed aan het voorval. “In de kleedkamer is het eigenlijk niet meer over Goto gegaan. Ik wil ook niet te veel zeggen over hem. Je hebt klasse of je hebt het niet”, vertelde Taravel aan Het Laatste Nieuws.

Met die uitspraak lijkt Taravel toch op een heel subtiele wijze kritiek te geven op de manier waarop Goto zich gedroeg na zijn doelpunt tegen zijn moederclub. Al is het wellicht zijn zorg niet meer, als Taravel hoofdtrainer af is bij Anderlecht na dit seizoen.

Lees ook... Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

Contract tot 2028, marktwaarde stijgt snel

Ondanks alle heisa blijft Goto een speler met een bijzonder interessant profiel voor Anderlecht. De Japanse spits ligt nog onder contract tot medio 2028 bij paars-wit.

De aanvaller maakte dit seizoen indruk tijdens zijn uitleenbeurt aan STVV en zag zijn marktwaarde stevig stijgen. Volgens Transfermarkt bedraagt die momenteel ongeveer acht miljoen euro.

Of Goto volgend seizoen effectief terugkeert naar Anderlecht, blijft voorlopig onzeker. Verschillende buitenlandse clubs zouden de Japanner ondertussen nauwlettend volgen. De Japanner wil niet meer terugkeren, maar het zou wel eens kunnen dat het van moeten is.

14:41
16:00
20:00
19:15
17:40
18:30
18:48
18:00
17:00
17:20
16:40
07:20
13:50
16:20
11:40
15:20
15:00
08:30
14:20
13:00
11:00
08:30
11:57
13:30
12:30
11:20
10:30
09:30
10:00
09:00
21:00
08:00
07:00
23:00
22:31
21:40

