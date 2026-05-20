Anderlecht, Union en Antwerp, pak de telefoon maar voor deze coach

Mark van Bommel is klaar voor een terugkeer langs de zijlijn. De Nederlandse trainer liet tijdens het golftoernooi Soudal Open verstaan opnieuw open te staan voor een nieuw avontuur. Dat nieuws zal ook in België ongetwijfeld aandachtig gevolgd worden.

Van Bommel opnieuw klaar voor trainersjob

Heel wat bekende sportgezichten tekenden present op de Pro-AM van het Soudal Open golftoernooi. Ook Mark van Bommel verscheen op de golfbaan. De voormalige coach van Antwerp sprak er openlijk over zijn toekomstplannen.

“Ik ben er nu twee seizoenen uit, maar had al eerder ergens kunnen beginnen”, vertelde Van Bommel, geciteerd door Het Laatste Nieuws. De Nederlander verduidelijkte meteen waarom hij bewust een stap terugzette uit het voetbal.

“Ik heb er evenwel voor gekozen om bij mijn zoon te zijn, die een zware kruisbandblessure opliep. Nu wil ik graag opnieuw beginnen. Clubs mogen mij altijd bellen”, was zijn opvallende uitspraak.

Daarmee geeft de 48-jarige trainer een duidelijk signaal aan geïnteresseerde clubs. Met Anderlecht, Union en mogelijk zelfs Antwerp op zoek naar stabiliteit en ambitie, kan zijn naam opnieuw opduiken op de verlanglijstjes.

Succesperiode bij Antwerp

Van Bommel werkte tussen 2022 en 2024 bij Royal Antwerp FC en beleefde er de succesvolste periode uit de recente clubgeschiedenis. In zijn eerste seizoen loodste hij de Great Old meteen naar de dubbel.



Antwerp won in het seizoen 2022-2023 zowel de landstitel als de Beker van België. Vooral de titelstrijd werd legendarisch, met het late doelpunt van Toby Alderweireld op de slotspeeldag tegen Genk.

Van Bommel blijft die periode duidelijk koesteren. “Het doet mij natuurlijk pijn om Antwerp te zien afglijden”, gaf hij toe. Tegelijk was hij wel positief over de heropening van Tribune 2 op de Bosuil. “De terugkeer van Tribune 2 is wel een opsteker. Het is jammer dat ik dat niet heb meegemaakt.”

Trainerscarrière met internationale ervaring

Van Bommel begon zijn trainersloopbaan in 2018 bij PSV Eindhoven, waar hij tot 2019 hoofdcoach was. Nadien trok hij naar VfL Wolfsburg, waar hij tussen 2021 en 2022 aan de slag was.

In de zomer van 2022 volgde zijn overstap naar Antwerp, waar hij meteen geschiedenis schreef met de dubbel. Sinds zijn vertrek in 2024 zat Van Bommel zonder club, maar daar lijkt nu verandering in te komen.