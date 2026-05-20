OFFICIEEL Vincent Janssen verlaat de Bosuil, andere spits tekent bij

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 9 reacties
Foto: © photonews

Een tijdperk loopt ten einde op de Bosuil. Vincent Janssen zal na dit seizoen vertrekken bij Antwerp. De Nederlandse spits trekt transfervrij de deur achter zich dicht, waardoor een van de belangrijkste pionnen uit het recente succesverhaal van Antwerp afscheid neemt van de club.

Vincent Janssen mag dan wel de Bosuil achter zich laten na dit seizoen, voor een andere spits is dat niet het geval. Jeff Godelaine (19) heeft bij Royal Antwerp FC een nieuw contract getekend.

Hij speelt al vijf seizoenen op de Bosuil en doet er daar nu nog eens drie bij. Vanuit de jeugdopleiding stroomde hij door naar de Young Reds. Zijn meest memorabele doelpunt maakte hij twee seizoenen geleden in de eerste groepswedstrijd van de UEFA Youth League tegen FC Barcelona”, klinkt het bij Antwerp.

Dit seizoen scoorde Godelaine elf keer voor de Young Reds en maakte hij midden april zijn officiële debuut in het A-elftal. Hij viel in op bezoek bij Sporting Charleroi. Godelaine blijft nu tot medio 2029 bij Antwerp.

De voorbije maanden hing een vertrek al in de lucht. Antwerp moet financieel besparen en daardoor werd het steeds moeilijker om het contract van de Nederlandse aanvaller te verlengen. Janssen behoorde tot de grootverdieners op de Bosuil en een akkoord over nieuwe voorwaarden bleek uiteindelijk onhaalbaar.

Marc Overmars bevestigt vertrek Vincent Janssen

Directeur voetbalzaken Marc Overmars bevestigde intussen het afscheid van de spits. “Vincent heeft zich hier ontwikkeld tot een van de beste aanvallers van België”, liet hij verstaan aan GvA. “Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan de prijzen die we hebben gewonnen en verdient een gepast afscheid.”

Janssen streek in 2022 neer bij Antwerp na passages bij onder meer Tottenham Hotspur en het Mexicaanse CF Monterrey. Wat volgde, was een bijzonder succesvolle periode. De Nederlander speelde een sleutelrol in het kampioenenjaar van 2023, waarin Antwerp de titel, beker én Supercup veroverde.

In totaal werkte Janssen 172 wedstrijden af voor de Great Old, goed voor 64 doelpunten. Na het afscheid van Toby Alderweireld kreeg hij zelfs de aanvoerdersband toegewezen. Ondanks een moeilijker seizoen bleef hij een van de leidersfiguren binnen de ploeg.

Zaterdag neemt Antwerp in eigen huis afscheid van meerdere spelers tijdens de wedstrijd tegen KVC Westerlo. Ook Zeno Van den Bosch, Dennis Praet en Gyrano Kerk staan voor een vertrek. Daarnaast verdwijnen ook verschillende huurlingen en stafleden uit Deurne-Noord.

Voor Janssen lonkt ondertussen een nieuw avontuur. De spits geniet belangstelling uit het Midden-Oosten en uit de Major League Soccer. Vooral clubs uit Dubai zouden concrete interesse tonen. Zelf staat de Nederlander open voor een buitenlands avontuur samen met zijn gezin.

Antwerp moet intussen op zoek naar een nieuwe spits. Een terugkeer van Lassina Traoré lijkt alvast uitgesloten. De aanvaller verlengde onlangs zijn contract bij Shakhtar Donetsk, nadat een transfer eerder nog afsprong.

Zo wacht Antwerp deze zomer een stevige renovatie. Maar eerst krijgt Janssen zaterdag nog één keer de kans om afscheid te nemen van het publiek dat hem vier jaar lang in de armen sloot.
 

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 21/05 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 21/05 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 21/05 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

