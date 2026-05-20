AS Monaco neemt opvallende beslissing over lot van Wout Faes

AS Monaco lijkt niet van plan om Wout Faes zomaar te laten vertrekken. De Monegasken willen de Rode Duivel graag langer houden, maar zoeken volgens Franse media naar een andere financiële formule dan de afgesproken aankoopoptie.

Monaco wil heronderhandelen over Faes

Wout Faes trok in januari op huurbasis van Leicester City naar AS Monaco. In de overeenkomst werd een aankoopoptie opgenomen van ongeveer 7,5 à 8 miljoen euro, afhankelijk van de bron. Franse media melden nu echter dat Monaco die clausule niet zomaar zal activeren.

Dat betekent niet dat de Belgische verdediger moet vertrekken. Volgens het Franse sportmedium L’Equipe wil Monaco bekijken of een nieuwe constructie mogelijk is. De club zou met Leicester City willen onderhandelen over een lager bedrag of een aangepaste deal.

Faes maakte in de Ligue 1 opnieuw een degelijke indruk en kent de competitie bovendien goed uit zijn periode bij Stade Reims. Daardoor ziet Monaco nog altijd potentieel in een langer verblijf van de centrale verdediger.

Zelf liet Faes eerder al verstaan dat hij openstaat voor een langer avontuur in het prinsdom. “Hier blijven zou geweldig zijn”, vertelde hij eerder op een persmoment.

Geen WK-selectie, weinig medelijden bij fans

Ondanks zijn transfer naar Monaco slaagde Faes er voorlopig niet in om opnieuw helemaal bovenaan de pikorde bij de Rode Duivels te raken. De verdediger behoort momenteel niet tot de WK-selectie van bondscoach Rudi Garcia, wat bij een deel van de supporters op weinig medelijden kan rekenen.





Faes kreeg de voorbije jaren geregeld kritiek na enkele opvallende fouten in het shirt van België en Leicester City. Vooral op sociale media waren de reacties vaak scherp wanneer zijn naam opnieuw opdook in een selectie.

Toch blijft de verdediger ervaring en maturiteit uitstralen. Met bijna dertig caps voor de nationale ploeg heeft hij nog altijd meer internationale ervaring dan heel wat concurrenten. Een sterk seizoen bij Monaco zou zijn situatie opnieuw kunnen veranderen richting het WK.

De stap naar Frankrijk werd dan ook gezien als een kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Bij Leicester verdween hij steeds meer uit beeld, terwijl Monaco hem opnieuw speelkansen gaf op het hoogste niveau.

Van Anderlecht-talent tot vaste waarde in Europa

Faes genoot zijn jeugdopleiding bij RSC Anderlecht, maar brak nooit helemaal door in het eerste elftal. Via uitleenbeurten aan Heerenveen en Excelsior trok hij uiteindelijk naar KV Oostende, waar hij zich in de kijker speelde.

Zijn sterke prestaties leverden hem in 2020 een transfer op naar Stade Reims. In Frankrijk groeide hij uit tot een betrouwbare verdediger, waarna Leicester City hem in 2022 binnenhaalde. Met de Engelse club won hij later ook de Championship-titel.

Sinds januari speelt hij dus op huurbasis voor AS Monaco. Zijn contract bij Leicester loopt nog tot medio 2027, terwijl zijn huidige huurdeal in Monaco afloopt na dit seizoen.

Volgens Transfermarkt bedraagt de marktwaarde van Faes momenteel ongeveer 10 miljoen euro. De komende weken worden cruciaal voor zijn toekomst. Monaco lijkt hem graag te houden, maar dan wel tegen gunstigere voorwaarden dan dat er nu voorzien zijn in de overeenkomst tussen beide clubs.