Vertrekt Felice Mazzu alweer bij OH Leuven? "Ik heb het gelezen..."

Voor de tweede keer in twee maanden is Felice Mazzù in de perszaal van Mambourg verschenen als coach van de bezoekers. Deze keer ging het over zijn toekomst bij Leuven.

De laatste thuiswedstrijd van Charleroi in de reguliere fase was er een tegen Leuven (0-2-winst voor OHL); in de Play-offs was dat opnieuw zo, al leverde het dit keer een 1-1-gelijkspel op. Voor de Leuvenaars stond er niets meer op het spel, maar de vragen over de toekomst van Felice Mazzù waren een stuk serieuzer.

Enkele uren voor de aftrap meldde Voetbal International dat Carl Hoefkens een serieuze piste is voor de leiding van OHL en dat de eerste gesprekken al zijn opgestart. Wordt de volgende wedstrijd tegen Genk het afscheid van Mazzù op Den Dreef?

De schaduw van Carl Hoefkens reikt tot in de persconferentie

"Ik heb de geruchten gelezen, maar ik heb absoluut geen weet van gesprekken tussen mijn werkgever en een mogelijke opvolger. Ik sta nog onder contract (tot juni 2027, nvdr), dus het is aan de club om contact met mij op te nemen als men dat engagement niet wil nakomen", klonk het op de persconferentie.

"Ik kan alleen zeggen dat Leuven 8 punten had bij mijn komst, dat we de vooropgestelde doelstelling – het behoud – hebben gehaald en dat de wedstrijden in de Europe Play-offs lang niet zo desastreus waren als hier en daar werd geschreven. We hielden telkens de nul bij de rust, negen op negen. En zelfs toen we in de stand volledig uitgeteld waren, bleven mijn spelers een voorbeeldige mentaliteit tonen", benadrukte hij.

In de universiteitsstad oogstte Felice Mazzù ook unanieme lof voor zijn management en de aanstekelijke menselijke warmte die hij in de groep en de staf bracht. Maar de ex-trainer van Charleroi weet als geen ander dat het in het voetbal razendsnel kan gaan. Maakt Leuven hem ook de architect van de volgende stap na het veiligstellen van het behoud? Antwoord in de komende weken.