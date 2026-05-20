'Straf! Scout uit Premier League komt special naar België voor Genkspeler'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Aaron Bibout blijft indruk maken bij Racing Genk. De sterke ontwikkeling van de Kameroense aanvaller trekt nu ook aandacht uit de Premier League. Volgens buitenlandse media stuurde Chelsea zelfs een scout naar België om hem van dichtbij te bekijken.

Snelle opmars bij Genk

Aaron Bibout maakte pas vorige zomer de overstap van het Zweedse Vasteras naar Racing Genk. De Limburgers betaalden ongeveer 2,2 miljoen euro voor de toen nog relatief onbekende spits. Aanvankelijk kreeg hij speelminuten in de Challenger Pro League, waar hij meteen zijn neus voor doelpunten liet zien.

Die prestaties leverden hem uiteindelijk een plaats op in de A-kern van Genk. Daar blijft de 21-jarige aanvaller zijn potentieel bevestigen. Zijn sterke ontwikkeling is ook buitenlandse clubs niet ontgaan.

Chelsea volgt Bibout van dichtbij

Volgens verschillende bronnen was een scout van Chelsea aanwezig tijdens de wedstrijd tussen Racing Genk en Royal Antwerp FC. De Engelse topclub zou Bibout specifiek zijn komen bekijken. Dat onderstreept hoe snel de aanvaller naam maakt op internationaal niveau.

Chelsea staat al langer bekend om zijn uitgebreide scoutingnetwerk en focus op jong talent. Bibout past perfect binnen dat profiel: jong, fysiek sterk en nog met veel groeimarge. Zijn contract bij Genk loopt bovendien nog tot juni 2029, waardoor de Belgische club stevig in de onderhandelingen zit.

Ook Franse clubs tonen interesse

Niet alleen Chelsea volgt de situatie van Bibout aandachtig. Ook vanuit Frankrijk is er belangstelling voor de spits. Onder meer Saint-Étienne, LOSC Lille en Strasbourg worden genoemd als mogelijke geïnteresseerden.

Met een marktwaarde van ongeveer twee miljoen euro lijkt Bibout voorlopig nog betaalbaar voor grotere clubs. Toch beseft Genk dat zijn prijs snel kan stijgen als hij zich blijft ontwikkelen op hetzelfde tempo.

Dat een scout speciaal naar België afzakt voor een jonge speler uit de Jupiler Pro League, toont aan hoeveel indruk Bibout momenteel maakt. Genk staat traditioneel bekend als een club die talent ontwikkelt en met winst verkoopt. De kans bestaat dus dat de Kameroener de volgende naam wordt in dat rijtje, al lijkt een vertrek deze zomer nog niet vanzelfsprekend.

OFFICIEEL Vincent Janssen verlaat de Bosuil, andere spits tekent bij

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Cissé - Touré

🎥 Wat een Belgisch doelpunt in finale van Europa League: Aston Villa pakt vlotte winst

'Stunttransfer: Charleroi biedt vijf keer (!) de marktwaarde voor nieuwe middenvelder'

Vertrekt Felice Mazzu alweer bij OH Leuven? "Ik heb het gelezen..."

AS Monaco neemt opvallende beslissing over lot van Wout Faes

Anderlecht, Union en Antwerp, pak de telefoon maar voor deze coach

'Twee spelers willen na dit seizoen absoluut vertrekken bij Union SG'

Na vier ontslagen op rij: is dit nu al de laatste kans voor Edward Still?

Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi Analyse

Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer

Voormalig Genk- en Zulte Waregem-aanvaller speelde weinig, maar... "Nooit getwijfeld aan WK"

Van hoongelach in België tot het WK 2026: deze man bewees het ongelijk van iedereen

Genk heeft lot niet meer in eigen handen: El Ouahdi spreekt klare taal

Oudste speler in Vlaams-Brabant en doelpuntenmachine hangt nu toch de voetbalschoenen definitief aan de haak

Eerstenationaler haalt spits die jeugdopleiding bij Anderlecht genoot

Mignolet op de bank in titelmatch, maar zondag heeft Ivan Leko geen andere keuze meer

Succestrainer filmde jarenlang zijn speelsters in kleedkamer: UEFA grijpt hard in

Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

Rik De Mil komt terug op Kanga-incident: Gent-spits werd op het matje geroepen (maar trainer begrijpt het ook)

OFFICIEEL: Ex-Anderlecht-coach Edward Still keert terug naar de Jupiler Pro League

Kompany heeft grote zak geld nodig om te gaan shoppen bij ex-club Manchester City

STVV kijkt vanavond in spanning mee: Kanaries kunnen gouden cadeau krijgen

🎥 "Ongeloof in de ogen van Clubspelers": Karl Vannieuwkerke geniet met volle teugen

Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt"

Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning

Zien we Sven Vandenbroeck volgend seizoen opnieuw in 1A? Hij staat op het lijstje van JPL-club

Verrassing van formaat bij Eendracht Aalst Lede: architect van het succes niet mee naar tweede nationale

Special effects? Hoe een onbekende Club-held mee aan de basis ligt van de titelkoers

🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..."

