'Straf! Scout uit Premier League komt special naar België voor Genkspeler'

Aaron Bibout blijft indruk maken bij Racing Genk. De sterke ontwikkeling van de Kameroense aanvaller trekt nu ook aandacht uit de Premier League. Volgens buitenlandse media stuurde Chelsea zelfs een scout naar België om hem van dichtbij te bekijken.

Snelle opmars bij Genk

Aaron Bibout maakte pas vorige zomer de overstap van het Zweedse Vasteras naar Racing Genk. De Limburgers betaalden ongeveer 2,2 miljoen euro voor de toen nog relatief onbekende spits. Aanvankelijk kreeg hij speelminuten in de Challenger Pro League, waar hij meteen zijn neus voor doelpunten liet zien.

Die prestaties leverden hem uiteindelijk een plaats op in de A-kern van Genk. Daar blijft de 21-jarige aanvaller zijn potentieel bevestigen. Zijn sterke ontwikkeling is ook buitenlandse clubs niet ontgaan.

Chelsea volgt Bibout van dichtbij

Volgens verschillende bronnen was een scout van Chelsea aanwezig tijdens de wedstrijd tussen Racing Genk en Royal Antwerp FC. De Engelse topclub zou Bibout specifiek zijn komen bekijken. Dat onderstreept hoe snel de aanvaller naam maakt op internationaal niveau.

Chelsea staat al langer bekend om zijn uitgebreide scoutingnetwerk en focus op jong talent. Bibout past perfect binnen dat profiel: jong, fysiek sterk en nog met veel groeimarge. Zijn contract bij Genk loopt bovendien nog tot juni 2029, waardoor de Belgische club stevig in de onderhandelingen zit.

Ook Franse clubs tonen interesse

Niet alleen Chelsea volgt de situatie van Bibout aandachtig. Ook vanuit Frankrijk is er belangstelling voor de spits. Onder meer Saint-Étienne, LOSC Lille en Strasbourg worden genoemd als mogelijke geïnteresseerden.



Met een marktwaarde van ongeveer twee miljoen euro lijkt Bibout voorlopig nog betaalbaar voor grotere clubs. Toch beseft Genk dat zijn prijs snel kan stijgen als hij zich blijft ontwikkelen op hetzelfde tempo.

Dat een scout speciaal naar België afzakt voor een jonge speler uit de Jupiler Pro League, toont aan hoeveel indruk Bibout momenteel maakt. Genk staat traditioneel bekend als een club die talent ontwikkelt en met winst verkoopt. De kans bestaat dus dat de Kameroener de volgende naam wordt in dat rijtje, al lijkt een vertrek deze zomer nog niet vanzelfsprekend.