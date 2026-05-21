Jackpot voor STVV: middenvelder vertrekt voor miljoenen naar Bundesliga

STVV zou zijn eerste uitgaande zomertransfer al rond hebben. Rihito Yamamoto trekt volgens Het Nieuwsblad naar SC Freiburg, dat zo'n 8 miljoen euro veil heeft voor de Japanner. De Bundesliga-club verloor woensdagavond nog de Europa League-finale.

STVV beleefde een geweldig seizoen in de Jupiler Pro League en dat heeft op alle vlakken een positieve invloed. De club behaalde al Europees voetbal voor volgend seizoen en ziet de inkomsten stijgen. Ook via uitgaande zomertransfers zal de clubkas gespekt worden.

Yamamoto op weg naar Bundesliga

Een aantal spelers hebben zich namelijk in de kijker gespeeld op Stayen, en dat is ook in het buitenland niet onopvallend voorbijgegaan. Rond één speler werd het zelfs al heel snel heel concreet: Rihito Yamamoto.

Volgens Het Nieuwsblad trekt de middenvelder van Sint-Truiden volgend seizoen namelijk naar SC Freiburg. De Duitse club verloor woensdag nog de Europa League-finale van Aston Villa met 0-3, waar Youri Tielemans een prachtig doelpunt scoorde.

STVV maakt forse winst op Japanse middenvelder

De transfer lijkt helemaal rond te zijn, al is nog niet geweten voor welke termijn hij een contract tekent. Met de overgang zou een bedrag van zo'n 8 miljoen euro gemoeid zijn. Zijn marktwaarde bedraagt 5 miljoen euro volgens Transfermarkt.

De Japanner kwam in de zomer van 2023 over van Gamba Osaka. Eerst werd hij gehuurd en een jaar laten maakte Yamamoto ook definitief de overstap naar Limburg. Sint-Truiden betaalde destijds één miljoen euro en realiseert dus een ferme meerwaarde op de uitgaande transfer.





Sterk seizoen levert transfer op

De 24-jarige Yamamoto miste dit seizoen amper twee wedstrijden en stond verder telkens op het veld. In totaal kwam hij al 96 keer uit voor STVV. In zijn tijd op Stayen was hij goed voor vijf doelpunten en negen assists. Naast Ryotaro Ito is hij een draaischijf op het middenveld. Door zijn constante prestaties groeide Yamamoto uit tot een van de meest betrouwbare pionnen binnen de ploeg. Een vertrek zou sportief dan ook stevig aankomen.