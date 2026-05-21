Jackpot voor STVV: middenvelder vertrekt voor miljoenen naar Bundesliga

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Jackpot voor STVV: middenvelder vertrekt voor miljoenen naar Bundesliga
Word fan van STVV! 513

STVV zou zijn eerste uitgaande zomertransfer al rond hebben. Rihito Yamamoto trekt volgens Het Nieuwsblad naar SC Freiburg, dat zo'n 8 miljoen euro veil heeft voor de Japanner. De Bundesliga-club verloor woensdagavond nog de Europa League-finale.

STVV beleefde een geweldig seizoen in de Jupiler Pro League en dat heeft op alle vlakken een positieve invloed. De club behaalde al Europees voetbal voor volgend seizoen en ziet de inkomsten stijgen. Ook via uitgaande zomertransfers zal de clubkas gespekt worden.

Yamamoto op weg naar Bundesliga

Een aantal spelers hebben zich namelijk in de kijker gespeeld op Stayen, en dat is ook in het buitenland niet onopvallend voorbijgegaan. Rond één speler werd het zelfs al heel snel heel concreet: Rihito Yamamoto

Volgens Het Nieuwsblad trekt de middenvelder van Sint-Truiden volgend seizoen namelijk naar SC Freiburg. De Duitse club verloor woensdag nog de Europa League-finale van Aston Villa met 0-3, waar Youri Tielemans een prachtig doelpunt scoorde. 

STVV maakt forse winst op Japanse middenvelder

De transfer lijkt helemaal rond te zijn, al is nog niet geweten voor welke termijn hij een contract tekent. Met de overgang zou een bedrag van zo'n 8 miljoen euro gemoeid zijn. Zijn marktwaarde bedraagt 5 miljoen euro volgens Transfermarkt.

De Japanner kwam in de zomer van 2023 over van Gamba Osaka. Eerst werd hij gehuurd en een jaar laten maakte Yamamoto ook definitief de overstap naar Limburg. Sint-Truiden betaalde destijds één miljoen euro en realiseert dus een ferme meerwaarde op de uitgaande transfer.

Sterk seizoen levert transfer op

De 24-jarige Yamamoto miste dit seizoen amper twee wedstrijden en stond verder telkens op het veld. In totaal kwam hij al 96 keer uit voor STVV. In zijn tijd op Stayen was hij goed voor vijf doelpunten en negen assists. Naast Ryotaro Ito is hij een draaischijf op het middenveld. Door zijn constante prestaties groeide Yamamoto uit tot een van de meest betrouwbare pionnen binnen de ploeg. Een vertrek zou sportief dan ook stevig aankomen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Rihito Yamamoto

Meer nieuws

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

11:50
Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

11:40
LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?

LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?

11:00
LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

10:45
Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

10:10
OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

10:51
1
WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr.

WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr.

10:30
1
Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

09:30
Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen

Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen

06:45
22
Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk

Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk

09:00
Hij heeft niet getreuzeld: Frédéric Taquin staat na vertrek bij RAAL al dicht bij nieuwe job

Hij heeft niet getreuzeld: Frédéric Taquin staat na vertrek bij RAAL al dicht bij nieuwe job

08:30
Youri Tielemans wint de Europa League: Rode Duivel reageert geëmotioneerd

Youri Tielemans wint de Europa League: Rode Duivel reageert geëmotioneerd

07:20
1
'Twee Belgische topclubs willen speler van Lille OSC binnenhalen'

'Twee Belgische topclubs willen speler van Lille OSC binnenhalen'

06:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Cissé - Touré

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Cissé - Touré

22:00
Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

20:31
🎥 Wat een Belgisch doelpunt in finale van Europa League: Aston Villa pakt vlotte winst

🎥 Wat een Belgisch doelpunt in finale van Europa League: Aston Villa pakt vlotte winst

22:54
7
'Straf! Scout uit Premier League komt special naar België voor Genkspeler'

'Straf! Scout uit Premier League komt special naar België voor Genkspeler'

22:30
1
'Stunttransfer: Charleroi biedt vijf keer (!) de marktwaarde voor nieuwe middenvelder'

'Stunttransfer: Charleroi biedt vijf keer (!) de marktwaarde voor nieuwe middenvelder'

22:00
3
'Twee spelers willen na dit seizoen absoluut vertrekken bij Union SG'

'Twee spelers willen na dit seizoen absoluut vertrekken bij Union SG'

21:00
3
AS Monaco neemt opvallende beslissing over lot van Wout Faes

AS Monaco neemt opvallende beslissing over lot van Wout Faes

21:40
Vertrekt Felice Mazzu alweer bij OH Leuven? "Ik heb het gelezen..."

Vertrekt Felice Mazzu alweer bij OH Leuven? "Ik heb het gelezen..."

21:20
Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi Analyse

Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi

20:00
1
Na vier ontslagen op rij: is dit nu al de laatste kans voor Edward Still?

Na vier ontslagen op rij: is dit nu al de laatste kans voor Edward Still?

20:40
2
Anderlecht, Union en Antwerp, pak de telefoon maar voor deze coach

Anderlecht, Union en Antwerp, pak de telefoon maar voor deze coach

19:15
4
Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

16:00
7
Van hoongelach in België tot het WK 2026: deze man bewees het ongelijk van iedereen

Van hoongelach in België tot het WK 2026: deze man bewees het ongelijk van iedereen

18:30
OFFICIEEL Vincent Janssen verlaat de Bosuil, andere spits tekent bij

OFFICIEEL Vincent Janssen verlaat de Bosuil, andere spits tekent bij

18:48
12
Oudste speler in Vlaams-Brabant en doelpuntenmachine hangt nu toch de voetbalschoenen definitief aan de haak

Oudste speler in Vlaams-Brabant en doelpuntenmachine hangt nu toch de voetbalschoenen definitief aan de haak

18:00
Eerstenationaler haalt spits die jeugdopleiding bij Anderlecht genoot

Eerstenationaler haalt spits die jeugdopleiding bij Anderlecht genoot

17:40
Mignolet op de bank in titelmatch, maar zondag heeft Ivan Leko geen andere keuze meer

Mignolet op de bank in titelmatch, maar zondag heeft Ivan Leko geen andere keuze meer

17:00
4
Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

14:41
Voormalig Genk- en Zulte Waregem-aanvaller speelde weinig, maar... "Nooit getwijfeld aan WK"

Voormalig Genk- en Zulte Waregem-aanvaller speelde weinig, maar... "Nooit getwijfeld aan WK"

17:20
Succestrainer filmde jarenlang zijn speelsters in kleedkamer: UEFA grijpt hard in

Succestrainer filmde jarenlang zijn speelsters in kleedkamer: UEFA grijpt hard in

16:40
1
Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

16:20
1
Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

15:20
4
Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 20:30 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 20:30 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:30 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

aangespoelde aangespoelde over Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras Goro Goro over WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr. Nabucodonosor Nabucodonosor over Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge Walter Baseggio Walter Baseggio over Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen André Coenen André Coenen over Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning LordJozef LordJozef over OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi laszlo laszlo over OFFICIEEL: Antwerp bevestigt: Vincent Janssen verlaat de Bosuil en vervanger is niet meer haalbaar TatstOn TatstOn over "Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union Goro Goro over 'Stunttransfer: Charleroi biedt vijf keer (!) de marktwaarde voor nieuwe middenvelder' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved