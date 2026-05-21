Volg KV Mechelen - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
-
Datum: 21/05/2026 20:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 9
Stadion: AFAS Stadion
LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?
LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?
Foto: © photonews

De aanvalsmachine van Club Brugge deed al 25 keer de netten trillen in de play-offs. Tzolis en Forbs groeiden naar hun topniveau en ook aanvoerder Vanaken staat altijd klaar om de ploeg bij de hand te nemen. Doen de Bruggelingen er donderdag nog wat doelpunten bij, op weg naar de landstitel?

Na de optater die blauw-zwart verkocht aan concurrent Union (5-0) twijfelt er niemand meer aan dat de titel dit seizoen naar Brugge gaat. Het zou de 20ste landstitel in de geschiedenis van Club Brugge zijn. Er zit dus een historisch moment aan te komen. Als Club in Mechelen de drie punten pakt, dan is het kampioen. Bij een gelijkspel of nederlaag kan de titel ook nog een feit zijn, afhankelijk van de uitslag van Union bij Gent.

Ivan Leko, die dan toch zijn gelijk gehaald heeft met zijn aanvallende spelwijze, benadrukt ondertussen dat iedereen bij Club Brugge kalm moet blijven. Niet beginnen zweven en het donderdagavond afmaken, is het credo. Wervelt het aanvallend compartiment net zoals tegen Union en levert Vanaken weer zo'n glansprestatie? Dan kan het feestgedruis losbarsten.

Leidt Vanaken Club Brugge naar de titel?

Vanaken krijgt de speler tegenover zich met de meeste balrecuperaties in de Jupiler Pro League. KVM-aanvoerder Fredrik Hammar neemt het duel in het duel met een korreltje zout. "Vanaken is natuurlijk een van de meest indrukwekkende spelers in de competitie. Hij is goed in het vinden van de ruimte en uit het duel te spelen. Ik denk niet dat hij ervan wakker ligt dat hij tegen mij moet spelen", grijnst de Zweed. 

Velen verwachten een Brugse zege, maar KVM krijgt dus de kans om het titelfeest nog uit te stellen. "Een kampioenenwedstrijd loopt meestal niet over van de kwaliteit, door de inzet en de spanning. Forbs, Tresoldi, Tzolis en Stankovic zijn nu wel op cruisesnelheid gekomen. We konden in de laatste twee onderlinge duels twee keer 45 minuten gelijke tred houden. Daar trekken we ons aan op", aldus Fred Vanderbiest.

Miras wellicht niet onder de lat bij KVM


Door een blessure in de schaamstreek bij Miras staat tweede doelman De Wolf wellicht onder de lat bij KV Mechelen. Club Brugge-trainer Leko kan beroep doen op een volledig beschikbare kern. Volg KV Mechelen - Club Brugge vanavond LIVE om 20u30 op VOETBALKRANT.COM!

Prono KV Mechelen - Club Brugge

Gelijk
Club Brugge wint
KV Mechelen KV Mechelen wint Gelijk Club Brugge Club Brugge wint
3.49% 7.42% 89.08%
Populairste
1-3
(60x)		 1-2
(54x)		 0-2
(38x)

Vergelijking KV Mechelen - Club Brugge

Positie

6
1

Punten

28
53

Gewonnen

1
7

Verloren

5
1

Gescoorde doelpunten

7
25

Doelpunten tegen

19
7

Gele kaarten

15
12

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

7
11
25
22/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
22/03 18:30 Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
01/08 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Club Brugge Club Brugge
07/12 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Club Brugge Club Brugge
26/07 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
10/12 13:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Club Brugge Club Brugge
30/07 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
02/04 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-3 Club Brugge Club Brugge
01/10 20:45 Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
10/04 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
19/11 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Club Brugge Club Brugge
17/12 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 0-3 Club Brugge Club Brugge
31/10 20:45 Club Brugge Club Brugge 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
15/12 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
28/09 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-5 Club Brugge Club Brugge
20/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-3 Club Brugge Club Brugge
15/09 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
25/11 20:30 Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
29/07 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Club Brugge Club Brugge
29/11 14:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-4 Club Brugge Club Brugge
01/08 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
20/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
16/01 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
17/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Club Brugge Club Brugge
24/08 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 Club Brugge Club Brugge
07/12 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
17/08 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Club Brugge Club Brugge
01/12 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
11/08 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-3 Club Brugge Club Brugge
21/01 20:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
11/09 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Club Brugge Club Brugge
10/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Club Brugge Club Brugge
22/08 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
19/04 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Club Brugge Club Brugge
05/04 19:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
12/12 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
15/08 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Club Brugge Club Brugge
17/01 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
24/09 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Club Brugge Club Brugge
09/02 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
27/08 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Club Brugge Club Brugge
08/02 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-8 Club Brugge Club Brugge
31/08 20:00 Club Brugge Club Brugge 4-0 KV Mechelen KV Mechelen
🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

20/05 4

Club Brugge leeft duidelijk toe naar een mogelijk beslissende titelweek. Met een sfeervolle video na de 5-0-zege tegen Union SG zetten blauw-zwart én de fans zichzelf helem...

Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

20/05

Club Brugge staat op amper één overwinning van een historische twintigste landstitel. In Brugge stijgt de spanning met de dag, al probeert coach Ivan Leko zijn spelersgroep...

Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

20/05 3

KV Mechelen zal donderdag in het duel tegen Club Brugge noodgedwongen met Ortwin De Wolf onder de lat aantreden. Eerste doelman Nacho Miras is nog niet hersteld van de pijn...

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

10:45

De aanvalsmachine van Club Brugge deed al 25 keer de netten trillen in de play-offs. Tzolis en Forbs groeiden naar hun topniveau en ook aanvoerder Vanaken staat altijd klaa...

Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

09:30

Club Brugge staat voor een mogelijke kampioensavond Achter de Kazerne. Bij winst tegen KV Mechelen is blauw-zwart zeker van de titel, maar ook bij puntenverlies kan het fee...

Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

10:10

Club Brugge kan donderdagavond kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Ivan Leko wil niet rekenen op Union, verandert niets aan zijn aanpak en houdt het simpel: winnen...

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

11:50

Club Brugge kan donderdagavond kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. In de selectie valt vooral de terugkeer van Kyriani Sabbe op. Nordin Jackers is er ook weer bij ...

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 20:30 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 20:30 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:30 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved