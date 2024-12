Club Brugge houdt na dol slot Genk in vizier: 1-1 van Raman in minuut 95 maar Brugse winning goal in minuut 101

Na de overwinning van Genk wist Club Brugge wat het te doen stond om de kloof met de leider niet groter te laten worden: winnen in Mechelen. Dat hebben de jongens van Nicky Hayen ook nipt gedaan, ook al had dat heel wat voeten in de aarde.

KV Mechelen vierde zijn 120ste verjaardag, maar stond met het bezoek van Club Brugge wel voor een zware opgave. Daar herinnerden de Bruggelingen de thuisploeg al aan na een minuut. Vetlesen schotelde Talbi de 0-1 voor op een dienblaadje, maar die miste onbegrijpelijk aan de tweede paal. Dat was ook zowat de enige kans uit het veldspel die de eerste helft te bieden had, langs beide kanten.

Mechelen pakte het vrij behouden aan. Club Brugge ging bij momenten wel druk zetten, maar wilde ook niet alles open gooien en dan riskeren om op een Mechelse counter te lopen. Iedereen nam al vrede met een 0-0-ruststand, tot De Cuyper de zestien binnendrong en een domme fout van Raemaekers uitlokte. De Cuyper zette zich zelf achter de bal en trapte rechtdoor binnen.

VAR vindt het penalty, Van Driessche niet

Na die achterstand gooide Malinwa alle schroom van zich af en trok het naar voren. Dat had ook in een strafschop kunnen resulteren bij handspel van Spileers. De VAR riep scheidsrechter Bram Van Driessche naar het scherm, maar ook die had veel tijd nodig om te beslissen en kende uiteindelijk geen elfmeter toe. Uitgezonderd deze fase werd de Brugse verdediging wel niet in verlegenheid gebracht.

Club Brugge overtuigde absoluut niet na de pauze, maar was zo wel op weg naar alweer een kostbare overwinning. Het moest in de slotfase wel een keertje rekenen op Mignolet, die alles uit de kast moest halen op een gekruist schot van Lauberbach. Diens spitsbroeder Raman kon de herneming ook niet voorbij het sluitstuk van blauw-zwart werken.

Gelijkmaker van Benito Raman

Mignolet stopte ook een schot van Schoofs, maar Van Driessche zag in de laatste officiële minuut wel een penalty in een duwtje van Ordonez op Van Driessche vond de duw van Ordonez op Lauberbach wél een penalty waard. Tot de VAR hem weer naar het scherm riep en de ref... zich bedacht. Toch een Brugse zege dan? Raman dacht er anders over te beslissen: hij plaatste de 1-1 in minuut 95 in de rechterhoek.

Omdat Mechelen voor de winst kon gaan, kon Club Brugge in extremis nog counteren. Tzolis trapte de bal binnen, maar had niet door dat er al gefloten was voor een vrije trap. Geen nood, want uitgerekend die vrijschop leverde nog de 1-2 op. Ordonez kopte de winnende treffer voorbij De Wolf.