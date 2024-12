Standard lijkt op weg naar zege maar krijgt in het slot ijskoude douche na discutabele gelijkmaker van OHL

Standard leek lang op weg naar een overwinning en plaats in de top 6 tegen OH Leuven maar de gelijkmaker van Ricca in minuut 90-4 deed de sfeer helemaal kantelen in Sclessin.

Zeqiri met eerste grote kans

Mits een overwinning kwam Standard in de top 6 en dat hadden de Rouches geweten. Na nog geen tien minuten kon Zeqiri al goed doorkoppen op een voorzet van Camara maar Leysen pakte uit met een schitterende parade. OH Leuven was meteen gewaarschuwd.

De bezoekers herstelden op het veld het evenwicht maar grote kansen bleven lange tijd uit voor de Leuvenaars. Pas net voor het halfuur kon Mitrovic profiteren van een mankende Calut waardoor er ruimte ontstond voor hem. Hij kapte naar binnen om uit te halen maar deed dat in het zijnet in de korte hoek.

Paal, lat én goel op 5 minuten tijd

Het mocht allemaal wel wat meer zijn op Sclessin, waar vooral Visser veel werk had en het spel vaak stil lag. Met de rust in zicht trok Standard dan toch opnieuw naar het doel van Tobe Leysen in de vorm van voorzetten. Zeqiri vond eerst de paal, vervolgens Kuavita een viertal minuten later op de deklat.

Uiteindelijk lukte het Zeqiri om na twee grote kansen om zijn derde kans toch tegen de touwen te trappen. De Zwitser haakte slim af na een run van Camara op links en trapte de bal staalhard in het Leuvense doel.

Inspiratieloos OH Leuven

OH Leuven moest van een ander vaatje tappen in de tweede helft en zorgde via Ikwuemesi ook voor het eerste schotje van de tweede helft maar verder kwam OH Leuven lange tijd niet. Standard deed aan de andere kant de boeken bijna helemaal dicht wanneer Price in de 16 kon infiltreren. Zijn harde schot in de korte hoek werd echter gekeerd door Leysen.

Het werd een verhaal van net niet voor de bezoekers op Sclessin. Grote kansen kwamen er niet in de tweede helft maar wel bijna kansen. Zo rkaakte Gil zijn schot volledig en vergat N'Dri even het eigenbelang door de bal slecht opzij te leggen richting Ikwuemesi waardoor een grote kans vakkundig de nek werd omgewrongen.

Bij Standard mocht doelpuntenmaker Zeqiri naar de kans en bleef Eckert Ayensa staan maar de Union-huurling heeft uidelijk niet het beste vormpeil te pakken en kwam vaak tekort in de 16.

Discutabele gelijkmaker

OH Leuven leek absoluut geen aanspraak meer te kunnen maken op meer dan één punt maar uiteindelijk kreeg Ricca met een gelukje de bal in zijn voeten in de 16 en trapte hij de gelijkmaker voorbij Epolo. In de actie daarvoor leek Biron Hautekiet foutief ten val te brengen waardoor de Standard-verdediger niet kon ontzetten maar volgens de wedstrijdleiding en VAR was er niets aan de hand waardoor de gelijkmaker bleef staan, tot grote teleurstelling bij Standard.

De Rouches laten het zo na om de top 6 in te duiken. Chris Coleman debuteert dan weer met een nieuw gelijkspel, het tiende al voor OH Leuven dat met één puntje wel stijgt in het klassement mara nog steeds goed naar onder moet kijken.