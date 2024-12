Cercle Brugge trekt met man minder puntje over de streep tegen teleurstellend Union SG

Cercle Brugge en Union SG hebben slappe koffie geserveerd op zondagnamiddag in de Jupiler Pro League. Het scoreloos gelijkspel is een puntendeling waar beide ploegen eigenlijk weinig mee opschieten.

Union SG had stilaan de smaak te pakken gekregen de voorbije weken, maar toonde wel nog twee verschillende gezichten. Thuis gaat het steeds beter, op verplaatsing konden ze dit seizoen nog niet winnen.

Bij Union was Charles Vanhoutte terug van schorsing en ook Rasmussen kreeg nog eens een basisplaats. Bij de thuisploeg was er na het ontslag van coach Miron Muslic het debuut van Jimmy Dewulf als T1. Hij bracht Diakité en Abu Francis in de ploeg in de plaats van de geschorste Utkus en de zieke Ravych.

Afscheid Denkey

Voor de match was er een eerbetoon voor Kevin Denkey, die zijn laatste thuiswedstrijd speelde voor Cercle Brugge en volgende week naar de MLS trekt. De supporters van hun kant kwamen pas na twaalf minuten het stadion binnen door een protestactie.

Hun fanions hadden het vuur van de supporters nodig om daarna stilaan de betere ploeg te worden. Een aantal keren moest Moris goed redden om een mogelijke 1-0 van het scorebord te houden.

Weinig kansen, veel slordigheden

Gaandeweg kwamen de Brusselaars iets beter in de wedstrijd, maar globaal genomen toonden beide ploegen een hele wedstrijd eigenlijk te weinig om écht indruk te maken. Union SG probeerde in het slot van de wedstrijd nog twintig minuten door te drukken na een rode kaart voor Magnée.

Die had oorspronkelijk geel gekregen voor zijn fout op Khalaili, maar op aangeven van de VAR was rood de enige mogelijke beslissing. Union SG kon niet meer scoren en dus werd het een nieuwe brilscore.

Beide ploegen schieten weinig op met dat gelijkspel. Union mist de kans om de top-6 in te duiken, Cercle Brugge van zijn kant blijft voorlaatste staan. Donderdag trekken beide teams opnieuw Europees de wei in.