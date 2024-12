Loïc Lapoussin doet uitspraken die ze bij Cercle Brugge niet graag zullen horen: "Tegen Club of Cercle spelen is een wereld van verschil"

Union Saint-Gilloise heeft zondag gelijkgespeeld tegen Cercle Brugge (0-0). Een resultaat waarop Loic Lapoussin heeft gereageerd.

Loic Lapoussin, alweer in de basis op zondag bij Union, betreurde de prestatie van zijn team. "Het is frustrerend. We waren hier duidelijk gekomen om te winnen", verklaarde hij tegenover de RTBF.

Hij had ook iets te zeggen over het Jan Breydelstadion, dat erg leeg was. "Het is niet gemakkelijk om onder deze omstandigheden te spelen. Met alle respect voor Cercle Brugge."

"Het is niet echt aantrekkelijk om in deze stadions te spelen. Wanneer je tegen Club of Cercle speelt, is het een wereld van verschil. Laten we eerlijk zijn", vervolgde Lapoussin, met uitspraken die de supporters van de Vereniging waarschijnlijk niet zullen appreciëren.

"Het is zeker zo dat wanneer je in het Dudenpark speelt, de sfeer niet hetzelfde is als in Cercle Brugge. Het is niet erg plezierig voor de supporters om naar Cercle Brugge te komen."

"We moeten proberen wedstrijden als deze te winnen als we in de play-offs willen zijn en als we de competitie willen winnen, omdat dat mijn doel", besloot hij.