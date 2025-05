De knoop is doorgehakt: Dit is de trainer van RSC Anderlecht voor volgend seizoen

Na een moeizaam seizoen waarin het drie trainers had, probeert Anderlecht de rug te rechten tijdens de zomermaanden. Met welke trainer het dat ging doen, was lange tijd in het duister tasten. Nu is de kogel dan toch door de kerk: Besnik Hasi behoudt het vertrouwen van het Anderlecht-bestuur.

Besnik Hasi nam vlak voor de start van de playoffs het trainerschap bij Anderlecht over van David Hubert. Hij kreeg de opdracht om Paars-Wit door de playoffs te leiden met een positief gevoel en de beker te winnen. De bekerfinale ging verloren tegen Club Brugge. In de playoffs kon Anderlecht slechts drie keer winnen. Tegen de top drie (Union, Club, Genk) behaalde het 0 op 18. Geen geweldige cijfers voor Hasi, waardoor een afscheid onafwendbaar leek. De voorbije dagen en weken gonsde het van de geruchten rondom de trainerspositie bij Anderlecht. Zou het Van Bommel worden? Ook Philippe Clement werd gepolst. Maar uiteindelijk komt er dus helemaal geen wijziging en mag Hasi aanblijven bij de recordkampioen. Dat meldt Het Nieuwsblad. Het nieuws zou volgende week geofficialiseerd worden. En zo kunnen de Brusselaars eindelijk met duidelijkheid de transfermarkt op. Het blijft moeilijk om spelers te overtuigen voor een project te kiezen wanneer nog niet geweten is wie de trainer zal worden voor het komende seizoen. Dat mysterie is nu uitgeklaard. Alvast één probleem van de baan. Nu kan Anderlecht zich volop focussen op het aantrekken van nieuwe spelers. Bertaccini en consoorten worden allemaal in verband gebracht met Anderlecht, maar tot echte doorbraken is het voorlopig nog niet gekomen.