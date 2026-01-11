Standard-verdediger is duidelijk na 455 dagen zonder spelen

Foto: © photonews
Na 455 dagen zonder te spelen maakte David Bates vrijdag zijn terugkeer tijdens een oefenwedstrijd tussen Standard en Hertha Berlijn in Portugal. Een bijzonder moment voor de Schotse verdediger, die zijn verhaal deed bij Sudinfo.

Bij zijn invalbeurt erfde hij de aanvoerdersband van Matthieu Epolo. Een gebaar dat hij kon appreciëren. "Dat was leuk van de jongens, maar aangezien ik op dat moment de meest ervaren speler op het veld was…"

Die periode zonder te spelen was uiteraard niet makkelijk voor hem. "Het was een lang en eerlijk gezegd erg moeilijk traject. Ik heb veel ups en downs gekend. Twee operaties, waarvan één aan de knie: er was veel verdriet tijdens die revalidaties en ook bij de terugvallen."

"In juli had ik ook al hervat tijdens een oefenwedstrijd tussen de U23 en de A-kern, maar na 30 minuten voelde ik opnieuw pijn. Dit zijn dus mijn eerste minuten nu, en ik wil verder blijven opbouwen", gaat hij verder.

Bates heeft een duidelijk doel

Zijn belangrijkste doel voor de komende periode is duidelijk. "Ik wil gewoon terug bij de groep komen en minuten maken. Iedereen weet dat ik vastberaden ben en dat ik vecht om zo goed mogelijk terug te keren en te spelen. Het zal moeilijk worden, maar ik ga alles doen om dat te laten lukken."

"Mijn ploegmaats waren allemaal blij voor mij. Ze zagen me tijdens de vakantie lange dagen hard werken", benadrukt hij. "Ze hebben me gesteund, dat voelde ik opnieuw tijdens deze stage in Portugal. We hebben echt een goede groep."

Het blijft wel weinig waarschijnlijk dat hij meteen bij de A-kern zal aansluiten. Mogelijk zal hij eerst minuten maken bij de SL16 om opnieuw ritme op te doen vooraleer door te stromen naar het eerste elftal.

"De mensen luisterden niet naar me toen ik zei dat ik pijn had. Enkele maanden geleden heb ik op die pijn moeten doorbijten. Daarna heeft men me eindelijk gehoord en hebben we een oplossing gevonden. Ik probeer vooruit te kijken, niet achterom. Of ik eraan gedacht heb om mijn carrière te stoppen? Nooit", besluit hij duidelijk.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

