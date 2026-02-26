Thibaut Courtois laat opvallende uitspraak vallen over CL-loting: "Iedereen weet het al"

Real Madrid heeft Benfica uitgeschakeld in de play-offs van de Champions League en zal in de volgende ronde Manchester City of Sporting Portugal treffen. Volgens Thibaut Courtois bestaat er weinig twijfel over wie de volgende tegenstander wordt.

Zullen we al in de achtste finales van de Champions League een wedstrijd krijgen die evengoed de finale zou kunnen zijn? Na de kwalificatie van Real Madrid tegen Benfica woensdagavond is een van de mogelijke tegenstanders van De Koninklijke namelijk… Manchester City.

Real Madrid – Manchester City is een droomaffiche, maar ook een duel dat de voorbije seizoenen erg vaak is teruggekeerd. De twee ploegen stonden in elk van de laatste vijf edities tegenover elkaar. Een situatie die stilaan voor milde frustraties zorgt.

Real Madrid – Manchester City voor de zesde keer op rij?

Thibaut Courtois was duidelijk toen hij het had over de loting, die vrijdagmiddag plaatsvindt. "We weten allemaal dat het vrijdag Manchester City wordt bij de loting", grapte de doelman van Real Madrid. "Iedereen weet het!"

Courtois hoopt deze keer op wat variatie. "Ik heb al lang niet meer tegen Sporting gespeeld, dus ik hoop dat het eens verandert", ging hij verder. "Dat is ook een moeilijke tegenstander, maar we spelen zo vaak tegen Manchester City…"

Lees ook... Jan Vertonghen vol lof over Rode Duivel: "De beste die ik ooit heb gezien"›

Vrijdag volgt het antwoord, wanneer de loting plaatsvindt. Als de twee grootmachten opnieuw tegenover elkaar staan, zal alweer een van de favorieten vroegtijdig uitgeschakeld worden.