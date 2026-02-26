🎥 Reactie van Pocognoli spreekt boekdelen na enorme misser van Wout Faes in slotseconden

AS Monaco is woensdagavond uitgeschakeld in de Champions League na een gelijkspel tegen PSG. De Monegasken kwamen nog op voorsprong, maar een rode kaart kort na rust draaide alles om. In de slotseconden kreeg Wout Faes nog dé kans op verlengingen.

Woensdagavond werd AS Monaco uitgeschakeld in de Champions League door PSG. In de heenwedstrijd won de club uit Parijs met 2-3. Op woensdag werd eindigde de wedstrijd op een 2-2-gelijkspel.

Sébastien Pocognoli stuurde zijn troepen met een goed gevoel op het veld. Vlak voor rust kwamen de Monegasken zelfs op voorsprong na een doelpunt van Maghnes Akliouche. Na de pauze liep het nog helemaal mis.

Dat kwam voornamelijk door Mamadou Coulibaly. De middenvelder kreeg in minuut 55 een gele kaart en pakte amper drie minuten later nog een tweede. Twee keer geel is rood en dus mocht hij gaan douchen, waardoor ASM nog een dik halfuur met z'n tienen op het veld stond.

Rode kaart breekt Monaco zuur op, Faes mist enorme kans in slotseconden

Dat betaalde Monaco meteen cash: Marquinhos maakte gelijk op het uur, terwijl Kvicha Kvaratskhelia er enkele minuten later zelfs 2-1 van maakte. Jordan Teze maakte in de blessuretijd nog gelijk.

In de absolute slotseconden van de wedstrijd kreeg Wout Faes nog een enorme kans om verlengingen af te dwingen. De Belgische centrale verdediger liep mee in het pak op een vrije trap.

Hij kwam vrij te staan en kreeg de bal perfect voor zijn hoofd. Alleen kopte Faes naast de bal, waardoor de kans meteen verkeken was. Pocognoli begreep er niets meer van en zakte meteen op zijn knieën.