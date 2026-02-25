'KRC Genk gaat concurrentie aan met Russische teams voor kampioen'

Kent u Joyskim Dawa al? De ervaren Franse centrale verdediger zou in de belangstelling staan van KRC Genk. Maar dat wil nog lang niet zeggen dat we hem ook in de Belgische competitie gaan te zien krijgen.

Joyskim Dawa zou volgens Digisport in de belangstelling staan van KRC Genk. De 29-jarige centrale verdediger van FCSB uit Boekarest is in juni 2027 einde contract en daar willen de Limburgers van gaan profiteren.

Verschillende teams azen op Joyskim Dawa

Ook teams uit Rusland zouden al langer azen op de ervaren verdediger uit Frankrijk. Diverse ploegen hebben ondertussen al laten weten dat ze hem op de radar hebben staan en zo snel mogelijk willen wegkapen uit Boekarest.

Representatives from Russian clubs attended yesterday’s Europa League clash between Dinamo Zagreb and FCSB to closely watch Joyskim Dawa.



Als het van Dawa zelf afhangt? Dan lijkt een overstap naar België niet meteen in de plannen te passen van de 29-jarige speler. En ook de Russische ploegen zijn misschien wel eraan voor de moeite, want ook verlengen in Roemenië kan nog steeds.

Is een transfer naar KRC Genk haalbaar voor Dawa?

Volgens Transfermarkt heeft Joyskim Dawa een marktwaarde van 2,5 miljoen euro, waardoor hij zeker niet goedkoop zou zijn als er een team hem wil komen wegkapen uit de Roemeense competitie. De marktwaarde van de Kameroense international was wel ooit al 3 miljoen euro.



Dawa speelt al sinds 2022 bij Boekarest. Daarvoor was hij actief bij onder meer Botosani, Valmiera in Letland, Mariupol in Oekraïne, Gil Vicente in Portugal en de jeugd van Monaco. Een echte globetrotter dus.