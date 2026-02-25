'KRC Genk gaat concurrentie aan met Russische teams voor kampioen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
'KRC Genk gaat concurrentie aan met Russische teams voor kampioen'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kent u Joyskim Dawa al? De ervaren Franse centrale verdediger zou in de belangstelling staan van KRC Genk. Maar dat wil nog lang niet zeggen dat we hem ook in de Belgische competitie gaan te zien krijgen.

Joyskim Dawa zou volgens Digisport in de belangstelling staan van KRC Genk. De 29-jarige centrale verdediger van FCSB uit Boekarest is in juni 2027 einde contract en daar willen de Limburgers van gaan profiteren.

Verschillende teams azen op Joyskim Dawa

Ook teams uit Rusland zouden al langer azen op de ervaren verdediger uit Frankrijk. Diverse ploegen hebben ondertussen al laten weten dat ze hem op de radar hebben staan en zo snel mogelijk willen wegkapen uit Boekarest.

Als het van Dawa zelf afhangt? Dan lijkt een overstap naar België niet meteen in de plannen te passen van de 29-jarige speler. En ook de Russische ploegen zijn misschien wel eraan voor de moeite, want ook verlengen in Roemenië kan nog steeds.

Is een transfer naar KRC Genk haalbaar voor Dawa?

Volgens Transfermarkt heeft Joyskim Dawa een marktwaarde van 2,5 miljoen euro, waardoor hij zeker niet goedkoop zou zijn als er een team hem wil komen wegkapen uit de Roemeense competitie. De marktwaarde van de Kameroense international was wel ooit al 3 miljoen euro.

Lees ook... Nicky Hayen laat er geen twijfel over bestaan voor cruciale week tegen Zagreb en Gent

Dawa speelt al sinds 2022 bij Boekarest. Daarvoor was hij actief bij onder meer Botosani, Valmiera in Letland, Mariupol in Oekraïne, Gil Vicente in Portugal en de jeugd van Monaco. Een echte globetrotter dus.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Dinamo Zagreb
Joyskim Dawa

Meer nieuws

Nicky Hayen laat er geen twijfel over bestaan voor cruciale week tegen Zagreb en Gent

Nicky Hayen laat er geen twijfel over bestaan voor cruciale week tegen Zagreb en Gent

16:00
Opgepast voor de bliksemtransfer: 'Serie A klopt plots aan bij KV Mechelen'

Opgepast voor de bliksemtransfer: 'Serie A klopt plots aan bij KV Mechelen'

17:20
Historisch: Club Brugge betreedt de top-20 van de grootste Europese clubs

Historisch: Club Brugge betreedt de top-20 van de grootste Europese clubs

17:00
Bondsparket ging in beroep: Bruggeling kent definitieve straf na elleboogstoot en opvallende verdediging

Bondsparket ging in beroep: Bruggeling kent definitieve straf na elleboogstoot en opvallende verdediging

16:30
KAA Gent krijgt onverwachte opsteker met oog op clash tegen Genk

KAA Gent krijgt onverwachte opsteker met oog op clash tegen Genk

15:00
Daan Heymans zag ander probleem dan defensie bij KRC Genk na 0-3 tegen Standard Reactie

Daan Heymans zag ander probleem dan defensie bij KRC Genk na 0-3 tegen Standard

06:15
Nieuwe dreun? 'Atlético Madrid wil niet één, maar wel twee spelers van Club Brugge in huis halen'

Nieuwe dreun? 'Atlético Madrid wil niet één, maar wel twee spelers van Club Brugge in huis halen'

15:30
6
Preud'homme spreekt klare taal over Youth League van Club Brugge: "Bewust voor gekozen"

Preud'homme spreekt klare taal over Youth League van Club Brugge: "Bewust voor gekozen"

15:15
Analist spreekt vrijuit over Club Brugge: "Dat is een belangrijke voorwaarde"

Analist spreekt vrijuit over Club Brugge: "Dat is een belangrijke voorwaarde"

14:20
Kampioen in de problemen? 36 doelpunten en 17 assists in de ziekenboeg

Kampioen in de problemen? 36 doelpunten en 17 assists in de ziekenboeg

14:00
OFFICIEEL Nieuw trainersontslag in Jupiler Pro League is een feit

OFFICIEEL Nieuw trainersontslag in Jupiler Pro League is een feit

13:39
4
Kassa kassa: Club Brugge verdiende meer in Champions League dan ... tien JPL-clubs waard zijn

Kassa kassa: Club Brugge verdiende meer in Champions League dan ... tien JPL-clubs waard zijn

13:30
14
Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt"

Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt"

13:00
21
De ongelofelijke val van John Textor: RWDM gered door het gedwongen vertrek van zijn baas?

De ongelofelijke val van John Textor: RWDM gered door het gedwongen vertrek van zijn baas?

12:40
1
Imke Courtois: "Ze dwingen zelfs de rationale denkers tot zacht supporteren"

Imke Courtois: "Ze dwingen zelfs de rationale denkers tot zacht supporteren"

12:20
De verrassende uittocht van speler Club Brugge? 'Premier League gaat concurrentie aan met Real Madrid'

De verrassende uittocht van speler Club Brugge? 'Premier League gaat concurrentie aan met Real Madrid'

12:00
Met Antoine Sibierski mag Anderlecht zich aan ingrijpende veranderingen verwachten

Met Antoine Sibierski mag Anderlecht zich aan ingrijpende veranderingen verwachten

11:40
1
Toby Alderweireld vol lof en formeel: "Laatste maanden bij Club Brugge"

Toby Alderweireld vol lof en formeel: "Laatste maanden bij Club Brugge"

11:20
Voormalige speler van Standard kiest voor opvallend nieuw avontuur

Voormalige speler van Standard kiest voor opvallend nieuw avontuur

11:00
Ex-speler Gilles Ruyssen spreekt klare taal over mogelijke degradatie voor Dender

Ex-speler Gilles Ruyssen spreekt klare taal over mogelijke degradatie voor Dender

10:45
Nieuwe stap richting nieuw stadion Club Brugge? Op deze dag wordt alles beslist

Nieuwe stap richting nieuw stadion Club Brugge? Op deze dag wordt alles beslist

10:30
15
Einde voor Simon Mignolet bij Club Brugge? Opvallend opvolger halen wordt pittig

Einde voor Simon Mignolet bij Club Brugge? Opvallend opvolger halen wordt pittig

10:15
5
"Totaal geen verklaring voor": Jong KAA Gent volledig weggespeeld

"Totaal geen verklaring voor": Jong KAA Gent volledig weggespeeld

10:00
Wie haalt clubtopschutter op? Jeugdproduct Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp is transfervrij

Wie haalt clubtopschutter op? Jeugdproduct Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp is transfervrij

09:00
1
Is de cirkel rond voor Lennart Mertens? Topschutter van SK Beveren zit nog met iets

Is de cirkel rond voor Lennart Mertens? Topschutter van SK Beveren zit nog met iets

09:45
Veel lof voor Club Brugge: "Dat vergeten we soms"

Veel lof voor Club Brugge: "Dat vergeten we soms"

09:30
4
Davy Roef komt met verrassende uitspraak over volgende tegenstander van KAA Gent

Davy Roef komt met verrassende uitspraak over volgende tegenstander van KAA Gent

06:30
Contractverlenging voor aanvaller Antwerp ligt moeilijk: "En dan door de grote poort"

Contractverlenging voor aanvaller Antwerp ligt moeilijk: "En dan door de grote poort"

08:40
8
Filip Joos vol lof: "Anderlecht of Club Brugge moeten hem pakken - en Genk ..."

Filip Joos vol lof: "Anderlecht of Club Brugge moeten hem pakken - en Genk ..."

07:20
5
🎥 DIW doet het opnieuw en lacht met Ruben Van Gucht: "Gewoon vies, een akelig gevoel" De derde helft

🎥 DIW doet het opnieuw en lacht met Ruben Van Gucht: "Gewoon vies, een akelig gevoel"

08:20
1
De jacht op een voetbalcoach: Anderlecht blijft botsen op dik probleem

De jacht op een voetbalcoach: Anderlecht blijft botsen op dik probleem

08:00
"Niks mis mee om dat te doen": Buffel wakkert het vuur aan bij KRC Genk

"Niks mis mee om dat te doen": Buffel wakkert het vuur aan bij KRC Genk

21:40
Historische kwalificatie voor Bodø/Glimt in de Champions League: ook Newcastle en Leverkusen stoten door

Historische kwalificatie voor Bodø/Glimt in de Champions League: ook Newcastle en Leverkusen stoten door

07:40
1
Philippe Albert heeft nog duidelijke opmerking over strafschop van Anderlecht op Essevee

Philippe Albert heeft nog duidelijke opmerking over strafschop van Anderlecht op Essevee

07:00
Genk-coach Nicky Hayen durft het te benoemen na nederlaag tegen Standard: "Staan voor een cruciale week" Reactie

Genk-coach Nicky Hayen durft het te benoemen na nederlaag tegen Standard: "Staan voor een cruciale week"

19:50
"Dat hoofdstuk is afgesloten": Vincent Mannaert trekt streep door dit toekomstplan

"Dat hoofdstuk is afgesloten": Vincent Mannaert trekt streep door dit toekomstplan

23:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 1/32 Finales
Brann Brann 0-1 Bologna Bologna
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-3 KRC Genk KRC Genk
Fenerbahçe Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest Nottingham Forest
PAOK PAOK 1-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-4 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Ludogorets Ludogorets 2-1 Ferencváros Ferencváros
Panathinaikos Panathinaikos 2-2 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Lille OSC Lille OSC 0-1 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 26/02 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Ferencváros Ferencváros 26/02 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 26/02 Panathinaikos Panathinaikos
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 26/02 Lille OSC Lille OSC
Bologna Bologna 26/02 Brann Brann
Celta De Vigo Celta De Vigo 26/02 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 26/02 Fenerbahçe Fenerbahçe
KRC Genk KRC Genk 26/02 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb

Nieuwste reacties

Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Met Antoine Sibierski mag Anderlecht zich aan ingrijpende veranderingen verwachten FCB vo altijd FCB vo altijd over Gemiste kans voor Club Brugge? Hans Vanaken doet verhaal na Atletico Madrid Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Aanblijven Taravel lijkt slecht nieuws voor héél dure Anderlecht-aanwinst (mede door Hazard) Real09 Real09 over Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt" Vital Verheyen Vital Verheyen over Zo zwak is de Jupiler Pro League dit seizoen: cijfers zijn hallucinant Sedona Sedona over "Dat hoofdstuk is afgesloten": Vincent Mannaert trekt streep door dit toekomstplan Dirk1897 Dirk1897 over De ongelofelijke val van John Textor: RWDM gered door het gedwongen vertrek van zijn baas? Purple Love Purple Love over Nieuwe stap richting nieuw stadion Club Brugge? Op deze dag wordt alles beslist Polikarpus Polikarpus over Nieuwe dreun? 'Atlético Madrid wil niet één, maar wel twee spelers van Club Brugge in huis halen' Vital Verheyen Vital Verheyen over Nieuw trainersplan bij Anderlecht: wordt dit dan de oplossing om Schreuder toch te halen? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved