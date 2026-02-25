Imke Courtois: "Ze dwingen zelfs de rationale denkers tot zacht supporteren"

STVV blijft indruk maken in de Jupiler Pro League. Ze zijn nu al zeker van de Champions' Play-offs en kunnen voorlopig meer dan een woordje meespreken in het titeldebat met Union SG en Club Brugge.

STVV staat met nog vier speeldagen voor de boeg op een knappe tweede plaats in het klassement. Ze zijn al zeker van de Champions’ Play-offs en zouden dus ook met nog vier nederlagen in de top-6 eindigen. Al willen ze ondertussen meer.

Mag STVV voorzichtig dromen van meer?

Er mag ook voorzichtig van meer gedroomd worden, want de kloof met Anderlecht op plaats vier is (zelfs na halvering) groot te noemen. En dus misschien Europees voetbal op Stayen? Echt luidop dromen ze nog niet bij STVV, maar er worden voorbereidingen getroffen.

“Wanneer STVV straks aan de play-offs begint en dat in het laatste seizoen met puntenhalvering, zal het ongetwijfeld veel supporters kennen”, beseft ook Imke Courtois in haar column die ze schreef voor De Zondag.

Sympathie voor STVV?

“Niet alleen vanwege de consistente resultaten en het goede voetbal, maar ook uit sympathie. Wellicht is dat wel het mooiste aan dit STVV: het dwingt zelfs de rationele denkers tot zacht supporteren”, aldus de gewezen voetbalster.



Aan STVV om te bewijzen dat ze het met een minder brede kern ook in de Champions’ Play-offs kunnen laten zien. Er is geen druk – en tegelijkertijd ligt ook daar mogelijk wel meteen de druk op de ketel. Waar denkt u dat dit STVV kan eindigen?