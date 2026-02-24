"Dat hoofdstuk is afgesloten": Vincent Mannaert trekt streep door dit toekomstplan

Vincent Mannaert sprak vanavond openlijk over zijn toekomst bij de Rode Duivels. Zijn contract loopt immers in juni af.

Mannaert is in functie sinds als technisch directeur van de nationale ploeg sinds eind december 2024. Zijn contract loopt in juni af en tot nu toe is er nog geen verlenging ondertekend. Als gast bij Pickx Sport voor de Champions League-wedstrijd tussen Atlético Madrid en Club Brugge, zijn voormalige club, lichtte hij zijn gedachtengang toe.

Hij dempte de gemoederen over zijn toekomst. "Een verlenging, dat is volgens mij niet per se dringend. Ik had voor vier of vijf seizoenen kunnen tekenen, maar ik heb er de voorkeur aan gegeven het te beperken tot na het WK omdat het de eerste keer was dat ik voor de bond werkte." Een doordachte keuze, om de tijd te nemen om de functie te leren kennen.

Wat vindt de raad?

Hij liet de deur open voor een vervolg. "Ga ik verlengen en doorgaan? Dat is een mogelijkheid, maar we hebben daar nog niet over gesproken", voegde hij er nog aan toe. "Het doet me plezier te weten dat de raad tevreden is over mijn manier van werken, maar we zullen zien."

"Wat zeker is, is dat ik voorlopig niet naar een club zal terugkeren. Dat hoofdstuk is afgesloten." Geen kans dus dat hij naar Brugge terugkeert of naar een andere Belgische club bijvoorbeeld. Hij sprak ook over de sfeer rond bondscoach Rudi Garcia en de mogelijke spanningen. "Dat is onvermijdelijk als je minstens vier weken samenleeft."

Mannaert rekent op de leiders van de ploeg



Zoals Garcia maakt de technisch directeur zich zorgen over de conditie van sommige geblesseerden. "Als ze 100% terugkomen en in de laatste zes weken van de competities ritme terugvinden, kan dat ons helpen. Want het aspect van frisheid is belangrijk."