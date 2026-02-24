De meest gegeerde spits in de Jupiler Pro League? Alle topclubs zouden hem wel kunnen gebruiken

Het debat over Jelle Vossen bij Zulte Waregem is al meer dan een jaar bezig, maar wie eens deftig naar een match van Essevee kijkt, weet waarom coach Sven Vandenbroeck zijn keuze voor Anosike Ementa gemaakt heeft. Afgelopen zondag ging bij velen de ogen open.

Discussie in de perszaal in Waregem: "Hoe goed vond jij die Ementa?" Iedereen die bijna unaniem "ongelooflijk sterk" antwoordde. De 2m03 grote Deen maakte grote indruk tegen Anderlecht. Hij scoorde één keer en had er misschien meer moeten maken, maar zijn présence viel niet te ontkennen.

Anosike Ementa kan zo'n beetje alles

Voor zo'n reus is Ementa immers atypisch. Hij kan zo'n beetje alles. Maar vooral: hij is sterk en kan een bal afschermen. Daarbij kaatst hij ook goed, wat zijn team telkens toelaat om aan te sluiten. Je kan er een lange bal op spelen. Ementa is zo'n spits die de rest rond hem beter maakt.

Dat zijn echter niet zijn enige kwaliteiten. Hij is ook snel, technisch meer dan goed en houdt constant twee verdedigers aan de praat. En ook: hij heeft nog een grote progressiemarge. Dat Zulte Waregem zondag 30 keer op doel kon trappen, was te wijten aan het feit dat Hey en vooral Ilic hun handen vol hadden aan Ementa.

Zet hem bij Anderlecht of Antwerp en hun seizoen had er heel anders uitgezien

Daardoor kwam er meer vrijheid voor andere jongens, want je moet bijna constant iemand voor en achter hem zitten hebben. Zijn profiel spreekt heel wat JPL-topclubs aan, horen we nu al. Ementa is een kapstok waarrond een team kan voetballen.

Eerder probeerde bijvoorbeeld Club Brugge dat al door Gustaf Nilsson te halen, maar dat liep verkeerd af. Ementa is echter completer dan de Zweed en ook een stuk jonger (23). Met drie goals en vier assists heeft hij niet die grote statistieken, maar zet hem in de spits bij pakweg Anderlecht of Antwerp en het zou waarschijnlijk een heel ander voetbal worden. De vleugelspelers en middenvelders zouden een pak meer scoren.



Met een marktwaarde van nu 1,5 miljoen euro lijkt hij nog betaalbaar, maar Zulte Waregem weet ook dat ze een pak meer kunnen vragen aangezien hij ook nog een contract tot 2028 heeft, met een cluboptie op een bijkomend seizoen. Is hij aan het einde van het seizoen nog betaalbaar? Dan kom je waarschijnlijk bij één of twee clubs in België uit. En iedereen weet wel wie dat zijn.