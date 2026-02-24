Hans Vanaken krijgt grootste compliment: "De beste met wie ik ooit speelde"

Hans Vanaken is al bijna tien jaar een vaste waarde bij Club Brugge. De middenvelder blijft indruk maken met zijn constante prestaties en fysieke paraatheid, tot groot respect van zijn ploegmaats.

Hans Vanaken speelt al sinds 2015 bij Club Brugge en werd er ondertussen al een icoon. De middenvelder wordt vaak geprezen om zijn consistentie. Hij is nooit geblesseerd en staat altijd paraat.

Ook de kwaliteit die hij brengt zorgt voor heel wat lof. Ook van zijn huidige ploegmaats. "De beste met wie ik ooit speelde. Het enige probleem is dat hij altijd wint", lacht Aleksandar Stankovic.

Stankovic geeft Vanaken enorme complimenten

"Op training zetten we geregeld kleine goals op zo’n 20 meter van elkaar", gaat hij verder bij Het Nieuwsblad. "Dan spelen we in twee tijden naar elkaar, zonder dat de bal de grond mag raken. Hij vaak met zijn ‘mindere’ linker, anders is het onmogelijk voor mij om te winnen. Maar eerlijk: het maakt niks uit. Hij is te goed."

Het zijn grote complimenten die Vanaken met plezier in ontvangst zal nemen. Club heeft zijn kwaliteiten dinsdag ook nodig. Dan speelt het de terugwedstrijd van de Champions League-play-offs tegen Atlético Madrid. Beslist Vanaken de wedstrijd?

"Zou zeker kunnen", zegt Stankovic. "In Jan Breydel besliste hij om lager te gaan spelen, dan passen Raphael Onyedika àen ik ons automatisch aan. Je wéét gewoon dat de goede ballen gaan komen op zo’n moment."